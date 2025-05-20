رسالة إلى الوالي المعرد: ابراهيم بقال

رسالة إلى الوالي المعرد:

قول لي والي صالحة المن ولايتو معرد

الجيش في (المتك) دايماً قوي ومتفرد

كل يوم في الوسايط تستهين وتغرد

والبل يوم أتاك.. عردتا يا المتمرد



…

دحين يا والي صالحة أدينا كلمة سريعة

صالحة بقت خلا وأضحت ديارا صقيعة

شوف عيني المليشيا الليلة زاد تصقيعا

من جادين معردة كردفان.. بالقيعة

…

والي الصالحة أسمع وما تعاند قولي

أظهر لينا ساي بي لبسك الكنغولي

زمان كل يوم تبرطع وفي المدينة تلولي

زايلي الصالحة وابراهيم شرد يبدولي

…



والي الصالحة عرد.. وعندي ليهو رسالة

توصل للمليشيا ومن أراد إرسالا

قواتنا المسلحة شفتو استبسالا

والجيش هو العزيمة الفوق عليها بسالة

….

والي القيعة لازم تفهم المضمون

ما كل شي مدور يعتبر ليمون

العين عين قوية ..وما بفيد كمون

مهما هربتا برضو الوضع غير مأمون

…

والي القيعة أهرب إلا ما ترجانا

ونحمد الله من هذا الوهم نجانا

والخبر الاكيد جد يا المعرد جانا

قالو في كردفان راصدنك الهجانة

أحمد مجذوب

—————-

من أحاجي الحرب ( ١٨٤٥٦ ):

□□ بقال في متاهته.

□ التسجيل الثالث له خلال اليوم ( الثلاثاء ٢٠ مايو٢٠٢٥م).

#من_أحاجي_الحرب

من أحاجي الحرب ( ١٨٤٧٣ ):

○ منقول:

□□ سبحان الله في يوم 20 مايو 2023 كان بقال يتبجح وأقسم انه لا يخرج من صالحة إلا على القبر، اليوم 20 مايو 2025 بقال في طريق الصادرات ولا يدري إلى أين يذهب

أذلة وهم صاغرون