رأي ومقالات

(صالحة) عمل صالح

2025/05/21

(صالحة) عمل صالح..
استكملت الحلقة امس بحمد الله ، وكادت الخرطوم أن من الجنجويد والمرتزقة والرعاع ، وما تبقى جيوب قليلة..

– تم دحر مليشيا الدعم السريع المتمردة ، وهربت بقاياهم مذعورة ، وآخرهم قجة وسبقه عصام فضيل وعبدالرحمن جمعة..
– كشفت معركة صالحة عن إشارات كثيرة:

* إقدام الجندى السوداني فى الميدان العسكري ، والقدرة على التعامل مع كل التعقيدات وإحكام السيطرة والمناورة ، والصبر على مقتضيات المعركة ، ذلك المفتاح السحري ، ومهما ضاقت الأحوال واشتدت المحن ، لم يتراجع العزم أو تهتز المواقف..

* الحصول على ترسانات ضخمة من العتاد والتسليح تركته المليشيا فى ميدان المعركة ، وكله يشير إلى دور أطراف اقليمية فى دعم المليشيا بقدرات هائلية ، ومن الواضح أن المليشيا فقدت القدرات العسكرية الاحترافية من المرتزقة الاجانب الذين بقومون بتوظيف هذا العتاد..

* الصور الصادنة و ثلاجات الموتى حيث حشرت آلاف الجثث متعفنة ، قتلوهم ولم يكرموهم بالدفن..

– يمثل تحرير مدينة (صالحة) إنهاءاً لحديث المليشيا عن (التموضع) فى ام درمان ، واصبح الأمر بوضوح هزيمة نكراء..

– انفتاح الجيش بصورة اكبر على كردفان ، بعد إلتقاء جيش الفرقة 18 كوستي مع ابطال المهندسين وتنظيف منطقة الجموعية ، وقد اثبت أهلها شجاعة نادرة ، وثبات وصبر عند اللقاء..
– صالحة طريق إلى النصر القريب بإذن الله..
ابراهيم الصديق على
20 مايو 2025م

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2025/05/21