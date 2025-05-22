الخرطوم خالية من الجنجويد

رسميًــــــا.. الجيــــش يُعلــن تطهير كامل “العاصمــــة” من بقـــايــا المرتزقــــة..

الخـُــــرطـــــوم” خاليـــــة من الجنجـــــويد

تحولات كبيرة في مسار الحرب والدولة بعد عودة العاصمة…

تطهير الخرطوم يعني عمليًـــا الدخول في المرحلة الأخيرة للحرب..

“استراتيجيًـــا” التحريـــر يعني عودة الحكومة لتنفيذ مهامها من الخرطوم..

تقرير_ محمد جمال قندول- الكرامة

بعد عاميـــن ويــزيد، طـــوت القوات المسلحة ملف الحرب بولاية الخرطــــوم رسميــًا، وذلك بعد أن أعلن الجيـــش في بيانٍ رسميٍ أمس، تحرير كل ربوع العاصمــــــة إثــر معارك ضـــارية، حيث تم تطهير مناطق “الصـــــالحة” و”الجمـــــوعية” من ميليشيات آل دقلــــو الإرهــــــابية.

انتصارات الأمــس وخلــو العاصمـــة من التمرد، سيترتب عليها تحولات كبيرة في مسار الحرب والدولة، نحاول أن نجيب عليها في عمق السطــــور التالية.

تطهير البلاد

وأعلن الجيــــش في بيانٍ رسميٍ اكتمال تطهير كامل ولاية الخرطوم من أي وجود لعناصر ميليشيا آل دقلو الإرهابية وتطهير عاصمتنا الوطنيــــة “أم درمان” من دنس المتمردين وأعوانهم، مؤكدًا أنّ (ولاية الخرطوم خالية تمامًا من المتمردين).

وأكد الجيـــش عزمه مواصلة الجهود حتى تطهير آخر شبر من بلادنا من كل متمردٍ وخائنٍ وعميل.

الخبير والمحلل السياسي حسام الدين سليمان ذهب إلى أنّ تحرير كل أجزاء ولاية الخرطوم يعني عمليًـــا الدخول في المرحلة الأخيرة لحرب الخامس عشر من أبريل التي ستكتمل قريبًــا بتطهير ولايات دارفور وبعض أجزاء من كردفان.

واعتبر سليمان أنّ إعلان الجيـــش أمس يعني عمليًـــا الاستقرار للولاية والتفرغ لإعادة البناء والتجهيز، وذلك لضمان عودة الحكـــومة الاتحادية للخرطوم في وقت قريب، كما أنّها تفتح الباب لعودة المستثمرين إلى العاصمة، لا سيما وأنّها تحتاج إسناد ودعم رجال المال والأعمال للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

وحيا سليمان القوات المسلحة والقوات المساندة لها التي قدمت الغالي في سبيل رفعة الوطن بتضحياتٍ مُهرت بدماء أبطال وشهداء كانوا على العهد.

الوحدة الوطنية

وقال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب إنّ تحرير كل ولاية الخرطوم كان نتاج الاستراتيجيات التي اتبعتها القوات المسلحة في تقطيع أوصال التمرد وسد كل محاور الإمداد من الغرب، والجنوب، والشرق. وبالتالي، سهّل ذلك من عمليات الاقتحام والمباغتة بشكل أذهل العالم.

ويرى مجذوب أنّ تحرير العاصمـــة استراتيجيًـــا يعني عودة الحكومة الاتحادية لتنفيذ مهامها من داخل العاصمـــة، كما يسهم في تحقيق الحماية لولاية الخرطوم من نواحٍ عدة مثل: التأمين للمرافق والمطارات والدور الحكومية، فضلًا عن تأمين عودة السفارات والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية للسودان، وتهيئة المناخ للعودة وأداء مهامها باطمئنان، وكذلك رفع الروح المعنوية للشعب باعتبار أنّ الخرطـــوم هي رُمانة الوحدة الوطنية.

وأضاف مجذوب بأنّ خطوة تعيين رئـــيس الـــوزراء كان نتاجًـــا لتحريـــر العاصمـــة وعودة الأوضاع لطبيعتها.