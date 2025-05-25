🔴 حميدتي يغازل أمريكا باستعداده لتوطين أهل غزة في السودان

منذ اتهام أمريكا للجيش السوداني بأنه يستخدم أسلحة كيماوية في الحرب، نلاحظ كل أبواق مليشيا الدعم السريع وداعميها يلحنون على هذا الإتهام الغير مسنود بأي أدلة، في بروباجندا مستفزة،

وانضم إليهم المتلونون أصحاب المطامع الشخصية، بمطالبتهم بتوقف الجيش السوداني رغم انتصاراته الكبيرة، والجلوس إلى تفاوض مع الدعم السريع، بحجة أن حميدتي ليس طرفا سياسيا، وستدمج قواته أو تسرح، ببساطه جدا أن حميدتي وأخيه سيتركون المشهد!!

في وقت يغازل فيه حميدتي أمريكا باستعداده لتوطين أهل غزة في السودان، بغية تلميعه وإعادته للمشهد من جديد، في سيناريو مفضوح وخائن في السودان.

فعلا الخيانة فكرة والفكرة لا تموت

اللهم احفظ السودان وانصره على هذا الغدر البغيض.



صباح موسى