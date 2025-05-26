بيان من مجلس شوري قبيلة الجعليين

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس شوري قبيلة الجعليين

طالعنا بيان مدسوس بإسم مجلس شوري الجعليين مذيل بإسم الرئيس السابق للمجلس عبد العزيز احمد عوض السيد ذكرت فيه الجهة التي لفقت هذا البيان انها تحذر رئيس مجلس السيادة من بيع مليون فدان من اراضي ولاية نهر النيل للحكومة المصرية في اطار حوجته للدعم العسكري

:: هذه ليست المرة الاولي التي نطالع فيها بيان مدسوس بإسم مجلس الشوري مذيل بإسم رئيس المجلس السابق الذي قدم استقالته للظروف الصحية وتم قبولها بعد عرضها علي المجلس ولم يعد يتحدث في أي شأن يخص قبيلة الجعليين عبر مجلس شوري القبيلة

:: يجدد مجلس شوري قبيلة الجعليين ثقته المطلقة في حكومة السودان ويؤكد دعمه المطلق للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة

:: يثمن مجلس شوري القبيلة مواقف الحكومة المصرية الداعمة للشعب السوداني والحكومة السودانية وهي مواقف تجد منا كل التقدير والعرفان

:: بيانات مجلس الشوري تصدر فقط عبر سكرتارية الامانة العامة لمجلس الشوري

الامانة العامة لمجلس شوري قبيلة الجعليين

شندي 25 مايو 2025