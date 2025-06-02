في مقابلة تلفزيونية شاركت فيها عبر قناة الجزيرة مباشر مع البروف عبد الله علي إبراهيم والوليد آدم موسى مادبو زعم الأخير أن الجيش السوداني ظل يقتل السودانيين على مدى سبعين عاماً، فسألته هل كان والدك (أمدّ الله في أيامه) شريكاً في قتل السودانيين عندما تولى أمر الإشراف على الجيش السوداني بمنصب وزير الدفاع في عهد حكومة الصادق المهدي الأولى؟

كذلك تحدث الوليد مادبو مهاجماً من أسماهم (الرأسمالية النهبوية النيلية) واتهمهم بالانتهازية واللصوصية والهيمنة على السلطة والثروة، فسألته هل يُعتبر خؤولتك (آل مكي عبده) من ضمن (الرأسمالية النهبوية النيلية الانتهازية اللصة) بعد أن قدموا للسودان أحمد مكي عبده؛ أول محافظ لمديرية الخرطوم بعد الاستقلال؟

وتحدث الوليد مادبو زاعماً أنه داعية سلام يستهدف وقف الحرب وحقن دماء السودانيين، فسألته هي تندرج دماء أبناء قبيلة الشايقية ضمن المطلوب حقنها بعد أن توعدت أنت القبيلة بقتلها عن بكرة أبيها وقطع شأفتها من السودان؟

وزعم وليد مادبو أنه يريد وقف الحرب فسألته كيف سيفعل ذلك بعد أن تورط في تهديد أهل ولايتي الشمالية ونهر النيل بجيش من الليبيين قوامه مائة ألف مرتزق ليبي، يغزون الشمالية ونهر النيل من ليبيا عبر مدينة الدبة؟

كذلك تحدث الوليد مادبو عن د. كامل إدريس قادحاً وذمه وهاجمه ووصفه بالدمية ثم نسي نفسه ورحب في خاتمة الحلقة بأداء دور المستشار لرئيس الوزراء حال استدعاء البرهان له.. فسألته كيف ترضى لنفسك بأن تصبح مستشاراً لدُمية؟.. طرحت عليه كل تلك الأسئلة (مع ضيق الوقت وكثرة مقاطعة مقدم الحلقة لي) فلم يجب عليها الوليد.. بل جقلب وبطبط وولول.. ثم أفلس!

مزمل أبو القاسم