حميدتي يوجه بتصفية الأسرى ميدانياً
الجهل الناطق: حميدتي يوجه بتصفية الأسرى ميدانياً..
من اخطر توجيهات حميدتي قائد المليشيا المجرمة هو تصفية الأسرى والمختطفين ميدانياً ، وقال ذلك صراحة فى نقطتين من حديثه:
اولها: انت (ماسكه ليه أصلاً) وهذه إشارة للتخلص من الجميع بالقتل للجميع من جرحى أو اسرى أو جميع من يصادفك فى ميدان..
وثانياً: التعامل معهم بمحكمة (ميدان) ، وهذا تصرف مخالف كلياً لأى قوانين أو مواثيق دولية ، لأن الاسير لا يخضع إلى محاكم ميدانية ، وكل ما يلزم به (اسمه ، وعمره ، ورتبته ، أى معلومات البطاقة لا أكثر) وخضوع الاسرى والمختطفين لمحاكم ميدانية يعني تصفيتهم جسديا..
على القانونيين والفاعلين التصدى لهذه الجريمة والتوحش ، هذه العصابة الارهابية المجرمة الجاهلة بالقوانين والمواثيق ليس لديها سوى المزيد من القتل..
ابراهيم الصديق على
@إشارة
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