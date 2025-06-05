الجهل الناطق: حميدتي يوجه بتصفية الأسرى ميدانياً..

من اخطر توجيهات حميدتي قائد المليشيا المجرمة هو تصفية الأسرى والمختطفين ميدانياً ، وقال ذلك صراحة فى نقطتين من حديثه:

اولها: انت (ماسكه ليه أصلاً) وهذه إشارة للتخلص من الجميع بالقتل للجميع من جرحى أو اسرى أو جميع من يصادفك فى ميدان..



وثانياً: التعامل معهم بمحكمة (ميدان) ، وهذا تصرف مخالف كلياً لأى قوانين أو مواثيق دولية ، لأن الاسير لا يخضع إلى محاكم ميدانية ، وكل ما يلزم به (اسمه ، وعمره ، ورتبته ، أى معلومات البطاقة لا أكثر) وخضوع الاسرى والمختطفين لمحاكم ميدانية يعني تصفيتهم جسديا..

على القانونيين والفاعلين التصدى لهذه الجريمة والتوحش ، هذه العصابة الارهابية المجرمة الجاهلة بالقوانين والمواثيق ليس لديها سوى المزيد من القتل..

ابراهيم الصديق على

@إشارة

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