من أمن العقاب والمحاسبة أساء الأدب والعمل

◾️رغما عن التكلفة العاليه التي دفعها الحجاج السودانين هذا العام والتي وصلت 20الف ريال إلا أن الخدمات التي نالوها كانت الأسوأ على الإطلاق وهو ما قام بتوثيقه الحجاج بأنفسهم..

◾️هل يعقل أن الحاج الذي دفع دم قلبه وقطع من قوته يتلقى أسوأ خدمة وهناك من ذهب إلى الحج (ملح) ويتلقى خدمة أفضل وهو مايجعل المجلس الأعلى للشؤون الدينيه تحت مرمى نيران اتهامات الفشل الذريع في خدمة الحجاج وقد شاهدنا بعثات أخرى وكيف هيأت كل الإمكانيات ليؤدي حجاجها الشعيرة من غير عناء أو تعب..

◾️طبعاً وكما العادة سيخرج علينا القائمون على أمر البعثة بمحاولات التبرير الفطير وإيجاد الذرائع لهذا الفشل الذي ينبغي إلا يمر مرور الكرام وأعتقد أنه آن الأوان لفتح ملف المجلس الأعلى على مصرعيه بكل شفافية ومحاسبة المقصرين وأراحتنا من المكنكشين سبب الفشل الحقيقي الذي هد حيل المواطن وأرهقه وكأننا لم نتعلم من هذه الحرب ، كأننا لم نتعلم من كل أخطاءنا ..

🛑ومن أمن العقاب والمحاسبة أساء الأدب والعمل..

#ام_وضاح