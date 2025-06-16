امتحانات الشهادة المتوسطة بالنيل الابيض بعد غياب لاكثر من ثلاثين عاماً..!

شهدت ولاية النيل الابيض كغيرها من ولايات البلاد يوم السبت انطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة بعد غياب دام لاكثر من ثلاثين عاما وذلك وسط اجواء من الهدوء والترقب بالبداية الفعلية وجني ثمار هذه المرحلة المهمة حيث يسود الامن والاستقرار والطمأنينة بفضل الدور الكبير الذي ظلت تقوم به الاجهزة الشرطية والعسكرية والامنية والاجهزة المساعدة من كل مكونات المجتمع بالولاية.

في البدء قام الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى والي النيل الأبيض أمس بقرع الجرس بمدرسة الزليط عسولة بمحلية السلام إيذانا بانطلاقة هذه الإمتحانات بجميع محليات الولاية وبمشاركة واسعة من وزير التربية والمديريين التنفيذيين وقادة الادارة الاهلية وأكد والي النيل الابيض اهتمام حكومته بترقية وتطوير العملية التعليمية وتهيئة البيئة الملائمة لها.

وقال إن قرع الجرس بمحلية السلام يجيء تأكيدا على أهميتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية رغم حاجتها الفعلية للارتقاء بالخدمات المختلفة من صحة وتعليم ومياه. كاشفا عن مساعي حكومته لتلمس متطلبات المواطنين الضرورية. مشيرا إلى أن انعقاد امتحانات المرحلة المتوسطة بعد طول غياب يكشف عن عزم الولاية ممثلة في وزارة التربية والتوجيه والمعلمين لإنزال متطلبات السلم التعليمي على أرض الواقع والذي سيجد الدعم والمؤازرة من قبل حكومة الولاية.

واعرب عن شكره وتقديره للقائمين على أمر هذه الامتحانات من المعلمين والذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل إنجاحها مضيفا أن الولاية وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية ووزارة التربية والتوجيه تعمل على تغطية متطلبات العملية التعليمية بجميع محليات الولاية.

من جهته أبان وزير التربية والتوجيه المكلف بالنيل الأبيض الدكتور الطيب علي عيسى أن امتحان الشهادة المتوسطة بالولاية لهذا العام بدأ بعد اكتمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية من حيث توزيع الامتحانات وأرقام الجلوس والتأمين. مبينا أن عدد الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة بالولاية 24 ألف و242 طالب وطالبة موزعين على 168 مركز بجميع محليات الولاية وسيتم متابعتها بصورة دورية حتى آخر جلسة للامتحانات. مشيرا أن التقارير الواردة من مشرفي المحليات تؤكد أن الامتحانات بدأت بجميع المراكز دون أي معوقات تذكر.

أما في محليات الولاية المختلفة فقد قام الأستاذ هشام الشيخ حسن المعتمد المكلف لمحلية كوستي بقرع الجرس بمدرسة صفية إسكودر إيذانا بانطلاقة امتحانات شهادة المرحلة المتوسطة بمحليته ،ووقف المعتمد على سير الامتحانات بمدارس ذات النطاقين وامنة قرنده وأزهري الشرقية والرميساء والأهلية واللية .

حيث اطمأن على سير الإمتحانات والتي تسير بصورة جيدة مؤكدا أن الامتحانات التي جلس لها 5 الف و514 تلميذ وتلميذة موزعين على عدد 32 مركز بالمحلية تمضي بصورة جيدة ووفق ما خطط لها. مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل وزارة التربية والتوجيه وإدارة الإمتحانات وادارة المرحلة المتوسطة في الإعداد والترتيب الجيد للإمتحانات وحيا معتمد محلية كوستى المعلمين والمعلمات مشيرا لدورهم في استقرار العملية التعليمية رغم الظروف التي تمر بها البلاد وقال أن امتحانات الشهادة المتوسطة التي انطلقت بعد غياب 31 عاما تعتبر تحديا حقيقيا.

وفي محلية ربك حيا الاستاذ عبدالغفار علي فرج الله المدير التنفيذي للمحلية حيا جهود المعلمين والمعلمات والتلاميذ والتلميذات مؤكداً أن حكومة المحلية تولي امر التعليم والامتحانات اهتماماً كبيراً خاصة في ظل هذه الظروف ودعا الجالسين للامتحانات بضرورة التركيز والدقة والمثابرة لاحراز افضل الدرجات والنتائج المشرفة. مشيرا الى أنهم هم سواعد البناء والتعمير وان السودان ينتظر منهم الكثير خاصة في المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي محلية السلام أبان الأستاذ ماهر يشير المدير التنفيذي لمحلية السلام أن قرع جرس امتحانات المرحلة المتوسطة بالولاية من محلية السلام يعد فخر كبير للمحلية التي تعاني من ضعف في الخدمات الضرورية في مجالات المياه والصحة والتعليم والطرق وتحتاج لمزيد من الرعاية والاهتمام من قبل حكومة الولاية .

وأضاف ماهر أن المحلية لديها إسهامات واضحة في دعم العملية التعليمية وإسناد الامتحانات النهائية في جميع المراحل والتي كان آخرها امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2023 وامتحانات الشهادة الابتدائية لهذا العام.

وفي محلية الجبلين جدد الاستاذ يحى الفاضل ابراهيم المدير التنفيذي للمحلية اهتمام المحلية بقضايا التعليم وقال ان جلوس الطلاب لامتحانات الشهادة المتوسطة يدل على استقرار العملية التعليمية بالمحلية ودعا الطلاب الممتحنين بالمثابرة والاجتهاد حتى يتحصلوا على نتائج مشرفة لهم ولأسرهم وللمحلية.

وفي محلية الدويم أشاد الأستاذ آدم حامد نائب المدير التنفيذي ممثل المدير التنفيذي أشاد بالإعداد الجيد والترتيبات المحكمة التي سبقت انطلاق الامتحانات. مؤكداً استعداد المحلية التام للتعامل مع أي طارئ حتى تجرى الامتحانات على الوجه الأكمل متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والسداد في مسيرتهم التعليمية.

وفي محلية القطينة قال الاستاذ حسين محمد الراجل المدير التنفيذي للمحلية إن عدد الممتحنين في امتحانات المرحلة المتوسطة لهذا العام بلغ 1139طالب وطالبة موزعين على 10 مراكز على مستوى وحدة الكوة الادارية.

واوضح ان محليته عملت على تهيئة مراكز الامتحانات وذلك بالتعاون مع ادارة المرحلة بالوحدة وطمأن سيادته اسر الطلاب بالاعداد الجيد للمراكز وتهيئة البيئة الملائمة للامتحانات.

وفي محلية تندلتي امتدح الاستاذ حسن موسى المدير التنفيذي للمحلية الشراكة القوية والتعاون الجيد ما بين المرحلة المتوسطة والابتدائية من أجل انجاح الامتحانات، وذلك بتخصيص إدارة المرحلة الابتدائية عددا من مدارسها لتكون مراكزا لأمتحانات الشهادة المتوسطة، مع تقديم مجموعة من معينات العمل لإسناد الامتحانات مؤكدا تسخير كافة امكانيات المحلية لإنجاح هذه الامتحانات والتأمين التام لها.

وثمن جهود القوات المسلحة والقوات النظامية المساندة لها والمستنفرين في معركة الكرامة لدحر ما تبقى من المليشيا المتمردة، وتحرير كل شبر دنسته مليشيا أسرة دقلو الإرهابية، متمنيا ان تنجلي المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة، وأن يعم الأمن والسلام والاستقرار كل ربوع الوطن.

وفي محلية قلي قال الاستاذ عصام عبدالجبار المدير التنفيذي للمحلية إن انعقاد الإمتحانات يمثل الوجه الآخر لمعركة الكرامة التي ينتصر فيها أبناءنا التلاميذ بإحراز نتائج متقدمة. مثمنا جهود المعلمين والمجالس التربوية ودورهم في إنجاح العام الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية مؤكداً التزامه برعاية التعليم وتهيئة البيئة المدرسية مقدما التهنئة للقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية وقيادة الفرقة الثامنة عشرة مشاة بتحقيق الانتصارات المشرفة وإعلان خلو الولاية من دنس العملاء والخونة والمارقين.