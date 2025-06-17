نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة..

د.كامل إدريس.. ترتيب البيت الداخلي..!

رئيس الوزراء وجه بتأمين العاصمة وضبط الوجود الأجنبي..

توجيهات بالاهتمام بمواطن غرب دارفور ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والجرحى..

زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى مشروع الجزيرة..

تقرير_ محمد جمال قندول- الكرامة

نشاطٌ مكثف لرئيس مجلس الوزراء د. كامل إدريس هذه الأيام بالعاصمة الإدارية المؤقتة “بورتسودان”، حيث ينشط الرجل على ترتيب البيت الداخلي للجهاز التنفيذي والاطلاع على ملف الخدمات والأمن، هذا بجانب التجهيز لإعلان حكومته قريبًا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أجرى سلسلة من اللقاءات أمس بمكتبه.

توجيهاتٌ جديدة

وكان رئيس الوزراء د. كامل إدريس قد التقى أمس (الأحد) مدير عام الشرطة الفريق أول خالد حسان، ووجه د. كامل بتأمين ولاية الخرطوم وتكثيف الوجود الشرطي بالولاية وتأمين كافة الأحياء والمواقع الحكومية والمرافق الاستراتيجية بالولاية وضرورة ضبط وتقنين الوجود الأجنبي، فيما استعرض مدير عام الشرطة لرئيس الوزراء الأوضاع الأمنية بولايات البلاد وخطة عمل قوات الشرطة خلال المرحلة القادمة.

ومنذ تعيينه رئيسًا للوزراء قُبيل ثلاثة أسابيع، انخرط إدريس في نشاط مكثف، حيث استطاع أن يسجل حضورًا كبيرًا في المشهد عبر لقاءاته وجولاته، وذلك للوقوف قريبًا من ملفات الخدمات ومعاش الناس.

وتفاءل السودانيون بمقدمه الذي أنهى حالة فراغ بالجهاز التنفيذي استمر لأربعة أعوام، آملين بأن تسهم قيادته للجهاز التنفيذي في إحداث اختراق في ملفات مهمة خارجيًا وداخليًا.

قضايا النازحين :

وفي السياق، اطلع رئيس مجلس الوزراء على مجمل الأوضاع بولاية غرب دارفور وذلك خلال لقائه والي ولاية غرب دارفور بحر الدين آدم كرامة أمس بمكتبه.

وقال كرامة في تصريحات صحفية إن رئيس مجلس الوزراء وجه بالاهتمام بمواطن الولاية ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين والجرحى.

ويترقب السودان ميلاد حكومة جديدة بقيادة د. كامل إدريس خلال خواتيم شهر يونيو الجاري، حيث يعكف إدريس حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل حكومة ملقاة على عاتقها ملفات مهمة تتمثل في أن تحدث اختراقًا في ملف العلاقات الخارجية، وكذلك وضع حلول إسعافية سريعة للأوضاع الاقتصادية الصعبة، بجانب المهمة الكبرى وهي مسيرة إعادة إعمار ما خلفته الحرب.

زيارة مرتقبة

وفي تصريحات صحفية، ذكر محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى أن كل المشاكل التي تعيق العمل بالمشروع سيتم حلها وذلك بمساندة رئيس الوزراء.

وأضاف إبراهيم أنهم أطلعوا رئيس مجلس الوزراء على التحديات العاجلة المطلوب معالجتها لبداية الموسم وزراعة محاصيل العروة الصيفية بكل قطاعات المشروع”، وزاد: هناك معينات ومعدات وآليات جديدة ستدخل المشروع، وتابع “ستبدأ ثورة النهضة بمشروع الجزيرة خلال الفترة المقبلة”.

وأعلن مصطفى عن زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء للمشروع خلال الفترة المقبلة، وذلك للوقوف على مجمل الأحوال.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى أمس بمكتبه محافظ مشروع الجزيرة.

ويرى مراقبون أن حالة النشاط الكبيرة لرئيس الوزراء تعد مؤشرًا مهمًا للبداية القوية لرأس الجهاز التنفيذي، وذلك لمجابهة التحديات المعقدة الماثلة بالبلاد في ملفات الخدمات ومعاش الناس.