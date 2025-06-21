طب وصحة
إنجازطبي كبير بإجراء أول عملية ناجحة بمستشفى الشرطة عطبرة لمريضة تعاني من فقدان السمع
أجريت بمستشفى الشرطة بعطبرة عملية ناجحة لمريضة تهاني من فقدان السمع وإستبدال عظم الركاب على يد الطبيبة الزائرة/ نازك الفاضل ضمن مخيم عمليات الأنف والأذن والحنجرة مما ساعد فى شفائها كما تم أيضا عمل إزالة لحميات الجيوب الأنفية بواسطة المناظير الضوئية بجانب إجراء عدد 8 عمليات جراحة أذن ، أنف دقيقة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن إجراء تلك العمليات يأتى فى إطار إهتمام الادارة العامة للخدمات الصحية برئاسة قوات الشرطة بتوفير الخدمة الطبية اللازمة لكافة منسوبى قوات الشرطة والمواطنين من خلال خطة الإدارة لتوطين العلاج بالداخل فى ظل الإهتمام والدعم الكبير لرئاسة قوات الشرطة لخطط وبرامج وأهداف الإدارة العامة للخدمات الصحية بتوفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لكافة مستشفيات الشرطة بالولايات لتوفير العلاج اللازم والتي قدمت خدماتها للمواطنين ومنسوبي الشرطة خلال معركة الكرامة وخروج العديد من المؤسسات العلاجية عن الخدمة بسبب إنتهاكات المليشيا المتمردة وتدمير البني التحتيه للمشافي والمراكز الصحية
المكتب الصحفي للشرطة