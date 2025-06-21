إنجازطبي كبير بإجراء أول عملية ناجحة بمستشفى الشرطة عطبرة لمريضة تعاني من فقدان السمع

أجريت بمستشفى الشرطة بعطبرة عملية ناجحة لمريضة تهاني من فقدان السمع وإستبدال عظم الركاب على يد الطبيبة الزائرة/ نازك الفاضل ضمن مخيم عمليات الأنف والأذن والحنجرة مما ساعد فى شفائها كما تم أيضا عمل إزالة لحميات الجيوب الأنفية بواسطة المناظير الضوئية بجانب إجراء عدد 8 عمليات جراحة أذن ، أنف دقيقة.