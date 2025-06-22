الجنجويد على مشارف الشمالية

اكثر من سنة ونسمع ان هنالك متحرك من ٢٨٠٠ عربة متحركة نحو الشمالية، اكثر من سنة وهم يقولون انهم على مشارف الشمالية، اكثر من سنة وهم يتحدثون مع قائدهم الاول والثاني بحقد غير عادي على الشمالية وبلا سبب، وينفثون سموم الحقد والكراهية في بلد لم يفعل لهم شي، يعتقدون وهما ان اهل الشمالية يسبحون فوق كومة من الأموال والجواهر واللآلي ويسكنون القصور المزينة من الزمرد والمرجان، زرعوا الاحقاد في نفوس المرتزقة الاجانب الذين لا يعرفون عن السودان شئ، ويمنون القادمين منهم من مالي وأفريقيا الوسطى والنيجر والمرتزقة الجنوبيين ويخدعونهم في ان قتالهم معهم سيكون بدون مرتبات او حوافز ولكن مجرد دخولهم في الشمالية العدو الاول سيجنون اموال طائلة من بيوت الشماليين، همهم فقط النهب والسلب وهتك الاعراض، وهم لا يعلمون ان هناك بيوت في الشمالية يشربون من النيل، ولم يروا حتى الآن مياه المواسير، أناس حياتهم بسيط رزق اليوم باليوم لكنهم اغنياء بالتعفف والقناعة، وغالبية بيوت الطين بلا ابواب، وان مطرة واحدة من الأمطار الغزيرة بتجعل قرى في الشمالية بلا مأوى، يتحدثون عن الشمالية والغنائم وكأن الشمالية ليس فيها رجل واحد يدافع عنها!!!، ولو اتوا الى الشمالية سيجدون رجال لهم نفس قلوب الرجال في الفاشر وبابنوسة واكثر بأسا وشدة، هؤلاء الجنجويد لهم اكثر من سنة يقاتلون في مدن في حواضهم، هلكوا فيه الحرث والنسل، وقتل منهم الالاف من شيبهم وشبابهم ولا يزالون يحرقون ابنائهم في محرقة الفاشر وبابنوسة بلا عقل ولا منطق، ولا يسألون انفسهم لماذا يجدون أولئك الرجال يقاتلون ببسالة في الدفاع عن بابنوسة والفاشر وهم يحاصرونهم، بالرغم من انهم اكثر عددا وعتادا من مدعومين دعم بلا حدود من حفتر والكفيل؟!! الاجابة، لأن هؤلاء وأهل الشمالية هم سودانيين ويقاتلون ويقتلون من اجل بلدهم، اما هم فمجرد مرتزقة وخونة ومتمردين والوطن لا يخصهم، ويقاتلون فقط من اجل المال ونهب المواطنين، وشتان ما بين من يقاتل من اجل بلده وارضه وعرضه وبين من يقاتل من اجل فرجه وكرشه، فمرحبا بكم فنهايتكم ستكتب في الشمالية!!!



د. عنتر حسن