رأي ومقالات

المدرب يدخل الميدان

2025/06/22
حاج ماجد
حاج ماجد سوار

في بداية المرحلة الثانوية و ضمن نشاطنا الرياضي أسسنا فريق (النضال) لكرة القدم ضمن فرق الروابط في مدينة كادقلي و كان مدربنا هو الأخ عبد الله حسن الذي يكبرنا ببضع سنوات و فد كان لاعباً متميزاً ، عبد الله سجل إسمه ضمن كشف لاعبي الفريق المعتمد من قبل لجنة الروابط و الناشئين بالإتحاد الفرعي لكرة القدم في المدينة !!

بهذه الحيلة كان لمدربنا الحق في اللعب إلى جانب (التيم) ، حيث كان دائماً ما يضع إسمه ضمن كشف الإحتياطي و بمجرد أن يشعر بأننا ربما نخسر المباراة يقوم بعملية إجراء تبديل و ينزل الميدان بنفسه و في كثير من الأحيان كان ينقذ فريقنا من الهزيمة !!

في الأشهر الماضية و عندما كان (تيم) ا ل ك ي ا ن على وشك الهزيمة بواسطة (تيم) ح م ا س قام المدرب (الولايات المتحدة) بإجراء عملية إبدال و نزل بنفسه إلى الميدان من أجل تعديل النتيجة في الزمن بدل الضائع !!

بالأمس و عندما أدرك المدرب بأن (تبمه) على وشك تلقي هزيمة قاسية من الخصم (إ ي ر ا ن) قام بنفس العملية و نزل إلى الميدان بنفسه !!

فهل يا ترى ينجح المدرب في تعديل النتيجة أم يكون سبباً في هزيمة (تيمه) ؟؟
بإعلان تدخلها المباشر في المعركة و توجيهها ضربات جوية لبعض المنشئات النووية الإيرانية فإن الولايات المتحدة تزيد المنطقة إشتعالاً و تتسبب بلا شك في توسيع رقعة الحرب و تعرض السلم و الأمن الدوليين لخطر ماحق ربما يؤدي إلى حرب نووية و لو محدودة !!

اللهم سلِّم العالم من شرور الولايات المتحدة و ربيبتها دولة ا ل ك ي ا ن ..
سوار
22 يونيو 2025

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