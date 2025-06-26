ظهور المتمرد/ حميدتي في ليبيا مع قواته

ظهور المتمرد/ حميتي في ليبيا مع قواته..

سماحت النبق في الطبق.

من ما يؤكد الفشل و الهزيمة هو الظهور

الباهت بين جنوده في خارج السودان

وحسب الكثيرين تأكد هذا الجمع في ليبيا.

ما لفت انتباهي شيئين في خطابه بانه انهزم تماما امام الجيش السوداني و الشعب.

قال حميتي نقول لي اهل الشمالية سوف نأتي و لكن دون الشفشافة و االحرامية و كأنما جاي يزور صديق او جاي يحضر (عقد)

كما اكد انه لا يعرف هؤلاء..

أنا بقول ليك يا حميتي صحي الشفشافة من كل السودان ولكن بعض

من هؤلاء الشفشافة كل السودانيين بعرفوهم هم منو.

طيب يا حميتي الشفشافة ديل جزوا منهم من حواضنك و منهم اهلك بي شحمهم ولحمهم عربات المواطنيين و مغتنياتهم من الخرطوم العاصمة السرقتوها و قلتوا اهل الخرطوم فلول

سرقوها شفشافتك و صيجوا بيها الي دار رزيقات و الان في الاسواق الثلاجات و المكيفات .

طلعت جرارات مشحونة من الخرطوم سمحت ليها قواتك و شالوها قواتك

وممكن تسأل الناظر محمود موسي مادبو و الوكيل الفاضل سعيد مادبو و بعض العمد من الإدارة الاهلية

هم المسؤلين أمام الله قبل المجتمع

لانو بعض من أولادنا بنعرفهم و بعرفهم مجتمع شرق دارفور تمام

ما مرق الناظر محمود و لا الوكيل زي ما بمرقوا و بعبوا العيال الصغار للحرب ضد السودانيين ما قالوا لي عيالهم الشفشافة ما تدخلوا لينا عربات المواطنيين و مغتنيات الشعب من اهل الخرطوم و عموم السودان

تاني حاجة الشفشافة الان مع اخوك الجنرال طاحونة في نيالاء و هو القال ليهم اسرقوا الخرطوم هي كلها فلول

المسروقات و صلت مناطق الحواضن و وصلت تشاد و كينيا و جنوب السودان شالوها مرتزقاتك يا حميتي

والله العظيم الكل يعرف لك مستشاريين و قادة من الدعم نهبوا المؤسسات المالية و البنوك و منازل التجار و الاعيان نهبت قواتك يا حميتي عمارة الدهب و كل اسوق الخرطوم و ام درمان و بحري.

ما تتكلم يا حميتي عن الأمانة و الاخلاص و الولاء ما تقول ما بتعرفهم

انت عارف الناس السرقت و اغتصبت

وقتلت خليك حصيف يا حميتي

انت عارف تماما.

انت اول من تخون العهد انت اول من تمردته علي قائدك في تاريخ السودان مافي نائب تمرد على رئيسة..

والله الذي لا نعبد مخلوقا سواه لن تستطيع دخول الخرطوم أبدا..

انت و قواتك لفظك الشعب السوداني

قبل المؤسسة العسكرية الجيش

انت بينك وبين الشعب السوداني الي امد الاخرين هو الحق الذي قتلتم فيه الشعب و نهبتم و دمرتم انت ومن سندك ستسؤلون يوما امام الله قبلها سوف نسألك وانت واقف امام القضاء

و اظن إن بك و خطابك نوع من الجهالة او الاستهتار بي عقول الناس..

وما هذا الظهور لك إلا مثل

المثل الذي يقول (سماحت النبق في الطبق)

ظهور باهت وقوات لا اظنها اكثر من التي خاضدت المعارك وجغمت.

راح ضحيتها ابنائنا الذين فقدناهم و ما زلنا نفقدهم.

نصر الله جيشنا

جيشا واحد و شعبا واحد

يا العزة للوطن الكبير يا الموت بأم خشما عفن

الاثنين/23/يونيو/2025م

الأمير/محمد إبراهيم مادبو موسي ✍️