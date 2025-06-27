امتحانات الشهادة المؤجلة 2024 تحديات مؤسسات الدولة وتأكيد إرادة السودانيين

قامت وزارة التربية والتعليم بجهود حثيثة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بجميع الولايات التي سيتم تنظيم امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 م بها في الفترة من 29 يونيو إلى 10 يوليو 2025 .

ويتم تنظيم الامتحانات لعدد يزيد عن 200 ألف طالبا وطالبة بعدد من المراكز بالولايات تزيد عن ألفين مركزا، وما يزيد عن 20 مركزا خارج البلاد يجلس بها ما يزيد عن 21 ألف طالبا وطالبة من جملة الطلاب الجالسين للامتحان بالمساقات العلمي ، الادبي ، التجاري ، الصناعي ، الزراعي والنسوي .

وتضاف ثلاثة ولايات للولايات التي جلس لها الطلاب في الامتحان السابق لدفعة 2023 المؤجلة وذلك بعد أن تم دحر المليشيا منها وهي الخرطوم ، الجزيرة وسنار .

وتم منح الطلاب من دفعة 2023 والذين لم يتمكنوا من الجلوس مع زملائهم في امتحان ديسمبر الماضي الفرصة للجلوس في هذه الامتحانات مع دفعة 2024م المؤجلة .

وكانت وزارة التربية قد بدأت الاستعدادات لها منذ فترة طويلة وفتح باب التقديم لأعمال الكونترول وتظل غرفة طوارئ ترتيبات امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام ٢٠٢٤ تعمل حتى نهاية الامتحانات للعمل على تذليل أي عقبات طارئة .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد خليفة اكتمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لانطلاق الامتحانات في الموعد المحدد لها وبعث بتطمينات للأسر والطلاب في الداخل والخارج بأن الوزارة حرصت على توفير بيئة مناسبة لإنجاح الامتحانات، مشيرا إلى أنه قد تم التأكيد على جاهزية الولايات عبر اللجان الفنية المختصة للتنسيق بشأن تأمين الامتحانات وسكن الطلاب الوافدين من مناطق أخرى وتنظيم الترحيل والإعاشة .

وتجري جهود تنظيم هذه الامتحانات بدعم من القيادات العليا بالدولة بدءا من المجلس السيادي وأعلى مستويات القيادة التنفيذية وجميع الجهات ذات الصلة .

وأكد د . كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لدى وقوفه على سير العمل بغرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية لدفعة 2024 المؤجلة، اكد ان قضية التعليم قضية حيوية تتطلب اقصى مجهود من الجهات المعنية وكل مكونات الدولة، مؤكدا على انه سيسخر كل الامكانيات السياسية والدبلوماسية والتنفيذية لانجاح الامتحانات ، مبينًا أن البلاد ستتجاوز التحديات وستمضي في هذا الملف حتى إكماله بالشكل المطلوب .

إسناد الشهادة ومبادرات طوعية : ظهرت في عدد من الولايات مبادرات طوعية للمنظمات والجمعيات الخيرية والطوعية والنسوية والخيرين وقطاعات المرأة لإسناد الشهادة كما تم من قبل في الامتحانات السابقة لدفعة 2023 ومن ذلك مبادرة مجتمع الدلنج لإسناد التعليم بجنوب كردفان التي أكدت توفير الخدمات لأعمال الكونترول والمعلمين والمعلمات والمساهمة في إعداد المراكز.

وتجري جهود مماثلة بعدد من الولايات كولاية شمال كردفان للتنسيق في إطار إسناد جهود تنظيم الشهادة .

وجرى التنسيق في ولاية كسلا مع قيادات الإسناد المدني والمقاومة الشعبية بالولاية في إطار الجهود المجتمعية لدعم امتحانات الشهادة السودانية في إطار وحدة الهم الوطني، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمجتمعية لمساندة وزارة التربية والتوجيه في هذا الظرف المهم الذي تمر به البلاد وأهمية الدفع بعجلة التعليم وباعتبار أن الشهادة الثانوية تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر كافة الجهود .

وفي هذا الإطار تم وضع خطة إسناد شاملة تتضمن عددا من الجوانب منها المعنوي، والعلاجي، والأمني .

تجربة امتحانات دفعة 2023 المؤجلة : تعد تجربة وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة والجهات المساندة لامتحانات الشهادة التي تم تنظيمها سابقا لدفعة 2023 المؤجلة في ظروف بالغة التعقيد وتم في سبيل تنظيمها بذل جهود كبيرة ليتم تنفيذها ، تعد هذه التجربة دافعا قويا لإنجاح هذه الامتحانات وبخضوعها للتقييم تتم الاستفادة من تجربتها في تنظيم الامتحان الحالي .

وكانت إدارة الامتحانات قد تحملت المسؤولية وقبلت التحدي في ظل ظروف قاسية وتحدي كبير ومعركة اخري من معارك الكرامة و آلت على نفسها خوضها .

وانعقاد الامتحانات المؤجلة يمثل تحديًا كبيرًا ومعركة تخوضها الوزارة في ساحات الثبات والعزة والشموخ واعتبر الكثيرون إقامتها في ظل ظروف الحرب الراهنة إنجازا ورسالة قوية تعكس تحديات مؤسسات الدولة وتأكيد إرادة السودانيين .

الطلاب السودانيين بتشاد : في امتحانات 2023 المؤجلة تفاجأ الطلاب الذين اضطرتهم ظروف الحرب للدخول للأراضي الشادية في اللحظات الأخيرة تفاجأوا بعدم قبول السلطات الشادية بتنظيم الامتحانات لهم مما أدى لحرمان الطلاب من الجلوس لها بشاد وعددهم ١٣ ألف طالب وطالبة . وعانوا واسرهم وتضرروا من عدم السماح لهم بالجلوس للامتحانات وتمكن بعضهم من الجلوس للامتحانات بالشمالية ونهر النيل .

وفي هذا العام تم وضع ترتيبات لتمكين الطلاب السودانيين اللاجئين في دولة تشاد، من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للدفعة المؤجلة 2024، في مراكز بولايتي نهر النيل والشمالية . وجرت مشاورات عديدة قررت بعدها الحكومة الشادية لاحقا السماح بإجراء الامتحانات للطلاب السودانيين بأراضيها .