ما فهمت وجه الاعتراض على تدريب 50 ألف شاب من الشمال لحمل السلاح في إطار الاستنفار الشعبي لمواجهة المليشيا؟

هل الشمال في آمان ولم يعد مهددا بالاجتياح كما هدد قائد مليشيا الدعم السريع قبل أيام؟ أم تراه ينتظر ليُذبَح ضُحى ولتغتصب حرائره ظهراً؟

أم أن امتياز حمل السلاح حُسِمَ لصالح مجموعات مناطقية بعينها وعلى شباب الشماليين انتظار نهاية الحرب للمشاركة في المواكب وحرق اللساتك والهتاف ببلاهة:(كل كوز ندوسو-دوس) و -المغفل المسكين- ما عارف إنو هو ذاتو (كوز) في نظر الآخرين ما دام شماليا؟

عزيزي الشاب الشمالي، حتى إشعار آخر، تمسك بنداء الشاعر حميد: لا تدخل السيف الجفير، والدنيا فايرة مصادمة.

#حرب_السودان #السودان #الشمال

محمد المبروك