ساتي للخارجية وغندور لشؤون الوزراء -لا بأس

*منذ هطل تجربة التكنوقراط وعوار فترة حمدوك أصبحت أكثر قناعة بضرورة الإفادة من خدمات السياسيين وأصحاب الخبرات الطويلة في العمل العام خلال الفترة الجارية*

*من أيام وعند مقدم السيد كامل ادريس اقترحت اسماء رموز سياسية لديها خلفيات تنظيمية للوزارة من واقع جدارتها الشخصية والحاجة إليها*

*لا – أظن أن هناك مشكلة في الإفادة من خدمات السيد نور الدين ساتي للخارجية ان كان مفيدا للبلد ومتلزما ببرنامج المرحلة القائمة ولكن في ذات الوقت اعتقد من الأفضل أيضا الإفادة من خدمات شخص في مقام البروف ابراهيم غندور في وزارة شؤون مجلس الوزراء -مثلا-وعلى ذلك قس !!*

*بكرى المدنى*