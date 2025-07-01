قطر وجهة سياحية مفضلة بفضل شواطئها الجذابة

شهدت دولة قطر خلال السنوات الاخيرة حراكا كبيرا في القطاع السياحي، حيث توافد السياح من مختلف انحاء العالم لزيارة قطر والاستمتاع بالأماكن السياحية فيها، إذ أصبحت من الوجهات المفضلة للسياح، وخاصة في موسم الإجازات، حيث الطقس الدافئ، والشواطئ الجميلة، والأجواء الهادئة، التي جعلت من الدولة محطة مهمة لمن يبحث عن الاسترخاء أو الترفيه والاستمتاع، ومن أكثر الأنشطة التي جذبت الزوار مؤخرا، ركوب البحر باستخدام الاسكوترات المائية، وهي تجربة أصبحت حديث الكثير من السياح، خصوصا مع توفرها بسهولة على الشواطئ المعروفة في البلاد.

«الشرق» التقت عددا من السياح على شاطئ كتارا «منزل الاسكوترات» للحديث معهم عن تجربتهم خلال السياحة في قطر وركوب البحر، حيث عبروا عن سعادتهم بزيارة دولة مثل قطر، وتمتاز بمواقع سياحية تعد الأولى اقليميا وعربيا، منوهين إلى أن دولة قطر أصبحت خيارا مفضلا للكثير من الناس، خصوصا لمن يبحث عن تجارب بحرية جديدة، ممتعة، وآمنة، والأهم من ذلك، أنها تمنح الزائر شعورا بالراحة وكأنه في بلده، وهذا ما يجعلهم يفكرون في العودة مرة أخرى.

– وقاس أحمد: قطر تمتاز بأماكن سياحية جميلة

قال وقاس أحمد: «نزور دولة قطر للمرة الأولى، وقد وجدنا فيها الأُنس والمتعة، فهي تتميّز بأماكن سياحية جميلة وشواطئ جذابة. وقد حرصنا على ركوب الإِسكوترات على شاطئ البحر، واستمتعنا بذلك كثيرًا مع أفراد العائلة». وأضاف: «يمتاز شاطئ كتارا بموقعه السياحي المميز، كما أن المناظر الطبيعية المحيطة به تضفي عليه مزيدًا من التفرّد والجاذبية».

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لتوجهه إلى الشواطئ القطرية هو رغبته في تجربة ركوب الإِسكوترات، واصفًا إياها بأنها تجربة لا تُنسى، خاصة أن قطر تتمتع بشواطئ جميلة تجعلها وجهة سياحية على مدار العام.

وأوضح أنه من عشاق زيارة الشواطئ وركوب البحر، وقد زار العديد من الدول، إلا أن تجربته في قطر كانت مختلفة بفضل جمال الشواطئ.

– سارة محمد: الاسكوترات على الشواطئ متعة

قالت سارة محمد، التي جاءت إلى قطر برفقة صديقاتها لقضاء إجازة قصيرة: «أردنا تجربة وجهة جديدة، فاخترنا قطر من باب الاستكشاف، ولم نكن نعرف الكثير عنها، لكن من اليوم الأول شعرنا أننا في المكان الصحيح، حيث الأجواء الجميلة والناس محترمون جدًا».

وأضافت: «حرصنا على زيارة المعالم السياحية في قطر، كما خضت مع صديقاتي تجربة ركوب الإِسكوترات على البحر، وكانت تجربة رائعة ومليئة بالمتعة».

وتابعت: «كنّا متخوفات في البداية من تأجير الإِسكوترات، لأننا نركبها للمرة الأولى، ولكن بعد الاستماع إلى التعليمات وارتداء السترات الواقية، تشجعت كثيرًا وبدأت باستخدام الإِسكوتر بكل متعة وثقة».

واختتمت حديثها بالقول: «أكثر ما أعجبني هو مستوى التنظيم العالي وحرص الجهات المشغّلة على السلامة».

– محمد زعويط: أجواء هادئة وجميلة وشعب ودود

قال محمد زعويط، سائح من بريطانيا، إنه يزور دولة قطر للمرة الأولى، وقد حرص على استكشاف شواطئها الجميلة التي تعرّف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعه هو وصديقه إلى اتخاذ قرار زيارة هذه الدولة التي وصفها بـ»الجميلة والمميزة». وأوضح أنه اتفق مع صديقه على خوض تجربة ركوب الإِسكوترات البحرية، بعد أن شاهدا مقاطع مصوّرة توثق هذه التجربة الممتعة، والتي تساهم في جذب السيّاح من مختلف دول العالم.

وأضاف: «وجدت أن دولة قطر من البلدان التي تستحق الزيارة فعلًا، فهي هادئة وجميلة وشعبها ودود، ويشعر فيها السائح بالأمن والطمأنينة». ولفت إلى أنه قبل استئجار الإِسكوتر، تلقى تعليمات واضحة من الفريق المشغّل، شملت ضرورة عدم الابتعاد عن المنطقة المحددة، والالتزام بالأنظمة والقوانين أثناء التواجد في البحر.

– زكريا شريال: تجربة فريدة شجعتني على تكرارها

قال زكريا شريال إنه خاض تجربة ركوب البحر باستخدام الإِسكوترات خلال زيارته لدولة قطر، ووصفها بأنها تجربة لا تُنسى، مشيرًا إلى أن البحر في قطر يتميز بجماله وهدوئه، فضلًا عن طيبة السكان وحسن تعاملهم، وهو ما شجّعه مع صديقه على إعداد جدول لزيارة مزيد من المناطق السياحية والشواطئ البحرية في البلاد.

وأضاف: «سبق أن جربت ركوب البحر في دول أخرى، لكن ما وجدته في شواطئ قطر كان مختلفًا تمامًا، فالمياه هنا صافية، والمناظر خلابة، كما أن الإِسكوترات حديثة وآمنة، وأسعارها مناسبة جدًا مقارنة بوجهات سياحية أخرى».

وأكد أنه يخطط للعودة إلى قطر مجددًا في رحلات قادمة، لما لمسه من جودة في الخدمات السياحية ودفء في التعامل، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة ستجعله يروّج للسياحة القطرية في بلده بريطانيا.

محمد العقيدي – الشرق القطرية