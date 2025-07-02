خبير يكشف سببا مهما يثبت فشل الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

علّق الخبير أليكسي أنبيلوغوف، على موضوع التصعيد في الشرق الأوسط، وسبب فشل الضربة الأمريكية في تدمير البرنامج النووي الإيراني، واصفا نتائج الضربة بـ”المبالغ فيها”.

وقال أنبيلوغوف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى فبراير(شباط) 2025، كانت إيران تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم، تصل إلى 3 أطنان من اليورانيوم المخصب بنسبة 2%. وأُذكركم أن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على نحو 0.7% من اليورانيوم 235-، أي 2%، وهذا يعادل بالفعل تخصيبًا مضاعفًا بثلاث مرات تقريبًا”.

وأضاف: “أكثر من 3.5 أطنان، أي 3.655 كلغم، وفقًا للوكالة، مخصّبة بنسبة 5% من اليورانيوم 235-، و606 كلغم مخصّبة بنسبة 20%، و275 كلغم مخصّبة بنسبة عالية جدًا من نظير اليورانيوم 235-، بنسبة 60%”.

وأشار الخبير إلى أنه “من المهم فهم أن عملية التخصيب بحد ذاتها عملية تكنولوجية معقدة نوعًا ما، لكن عنصرها الرئيسي هو سادس فلوريد اليورانيوم”.

وأردف الخبير: “وهو مركب اليورانيوم الوحيد الذي يتحول إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة منخفضة نسبيًا. عند درجات حرارة أقل من نقطة التسامي، يتحول مباشرةً من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية، وتكون هذه البلورات رمادية فاتحة متطايرة. أما عند درجة حرارة أقل من نقطة التسامي، فتشير إلى أقل من 64 درجة مئوية. في الوقت نفسه، تعد هذه البلورات الرمادية الفاتحة خاملة بشكل عام، إلا أنها تتميز بخاصية مهمة للغاية”.

وتعليقا على الضربة الأمريكية، التي نُفذت ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي، على المنشآت النووية الإيرانية، قال الخبير: “من المثير للاهتمام أيضًا أن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة “ماكسار” للأقمار الصناعية، المتخصصة بتصوير الأجسام، تظهر نتائج مثيرةً للاهتمام، أي أنه إذا كانت حفرة ناتجة عن انفجار ظاهرة بالفعل في صورة منطقة نطنز، في 22 يونيو (الماضي)، وقد أبلغنا أن قوة اختراق قنبلة “جي بي يو -57″ هذه تبلغ نحو 60 متراً، فبعد نشر الصورة في 24 يونيو (الماضي)، أي بعد يومين فقط من الضربة، اتضح فجأة أن الإيرانيين قد سدّوا الحفرة على سطح المجمع تحت الأرض، وهذه الحفرة بالفعل منطقة مسطّحة تماماً”.

وأضاف: “ولكي يتم ذلك، وفي وقت قصير إلى حد ما، لا يمكن بالطبع الحديث عن أي عمق 60 متراً، وهذا، على الأرجح، تبين أنه حفرة ضحلة إلى حد ما، والتي ملأها الإيرانيون عموماً بالتراب دون عناء كبير ونسوا الضربة على نطنز”.

وأشار أنبيلوغوف إلى أن “هذه الأرقام المتعلقة بقدرة اختراق قنبلة “جي بي يو -57″، وهي ذخيرة خارقة للتحصينات تستخدمها القوات الجوية الأمريكية، والتي يبلغ عمقها ستين مترًا، مبالغ فيها”.

وأوضح أنه “في الصخور، تبلغ قدرة اختراق “جي بي يو -57″ القصوى نحو 18 مترًا. أما في الصخور الكثيفة، مثل الغرانيت والبازلت والخرسانة المسلحة، فإن قدرتها على الاختراق، وفقًا لمراجعات أمريكية مستقلة، لا تتجاوز مترين ونصف إلى 3 أمتار”.

وتابع الخبير: “ونتيجة لذلك، لا يمكنها اختراق الصخور بعمق كبير، فتنفجر بعد تجاوزها مسار التباطؤ الطبيعي في الصخور، والذي لا يمكن أن يكون 60 مترًا. دعوني أذكركم، هذا ارتفاع مبنى من 20 طابقًا”.

وأضاف: “من المستحيل تمامًا القيام بذلك بأي طريقة منطقية. لذلك، فإن هذا المزيج من العوامل الموضوعية الملاحظة يثير شكوكًا جدية في أن النتائج الفعلية للضربات الأمريكية على المنشآت الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، قد وصلت بالفعل إلى تلك القاعات والاتصالات والمرافق تحت الأرض، وهي جزء مهم وأساسي من البرنامج النووي الإيراني”.

وتعليقًا على عدم وجود انبعاثات إشعاعية بعد الضربات الأمريكية، في ضوء وجود 166.6 كلغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في منشأة فوردو، قال الخبير أليكسي أنبيلوغوف: “عدم وجود آثار تلوث إشعاعي بالقرب من منشآت فوردو، والذي ربما يكون ناجمًا ليس فقط عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، بل حتى عن اليورانيوم المخصب بنسبة 2%، نظرًا لوجود نظائر مشعة فيها أيضًا. بشكل عام، اليورانيوم، كأي عنصر كيميائي، لا يحتوي على نظائر مستقرة، وجميعها مشعة. قد يكون ذلك مرتبطًا بحدثين نتجا عن الضربة. الحدث الأول، كما ذكرت، هو أن الضربة لم تصل إلى الهدف، أي أنها لم تصل إلى الأروقة تحت الأرض، وبشكل عام، لم تلحق أضرارًا إلا ببعض الهياكل الخارجية. على سبيل المثال، يتحدث المؤتمر الصحفي للبنتاغون عن تضرر فتحات التهوية، أو ربما بعض المداخل”.

وأضاف الخبير: “الاحتمال الثاني هو نقل سداسي اليورانيوم بين المنشآت. نتحدث الآن حتى في تصريحات دونالد ترامب، في منشأة سرية للغاية، لا يعلم موقعها حتى الاستخبارات الأمريكية، أي أنه بالإضافة إلى نطنز وأصفهان وفردو، توجد منشأة رابعة نقلت إليها هذه الكميات من اليورانيوم المخصب، وجميعها تقدر بنحو 7 أطنان، ولكن من ناحية أخرى، هذه ليست كمية كبيرة، بل شاحنة واحدة فقط، تم نقلها مسبقًا، أي أنه لم يكن هناك مبرر للضربة، وحتى لو أصابت الضربة بعض الأهداف، أي تضررت”.

وتابع أنبيلوغوف: “أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز “آي إر-6″، الموجودة في فوردو، كانت فارغة بالفعل، أي لم يكن فيها سادس فلوريد اليورانيوم، ولا حتى بعض الكميات المتبقية. في أحد هذه الاحتمالات، هذا هو الأرجح، ولكن على أي حال، هذا يعني أنه لم تتأثر أي كميات من سادس فلوريد اليورانيوم التي كانت تحت تصرف البرنامج النووي الإيراني بالضربة الأمريكية”.

وتعليقا عن العواقب المحتملة للتلوث الإشعاعي، قال أنبيلوغوف: “هنا نحتاج إلى مقارنة كمية المواد المشعة. أذكركم مجددًا، في حالة البرنامج الإيراني، تبلغ هذه الكمية نحو 7.5 أطنان من اليورانيوم المخصب. وفي حال أي تفاعل أو حادث في مفاعل نووي، فإننا نتحدث عن مئات الأطنان من اليورانيوم المخصب، حتى بالنسبة لتردد المفاعل ومستوى تخصيبه، يمكن أن تصل هذه الكمية إلى 2 أو 3%. ولكننا نتحدث مجددًا عن كمية لا تقل عن مرتبتين من حيث الحجم، أي أكبر بـ100 مرة. قلب المفاعل أكبر كتلةً وحجمًا، وبالتالي، يشكل خطرًا أكبر بكثير. وقد تجلى هذا بوضوح عند حدوث تسرب خطير من مفاعل تشيرنوبيل. بالإضافة إلى اليورانيوم، كان هناك أيضًا إطلاق للغرافيت المشع”.

وعلّق الخبير على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني بعد الهجمات الأخيرة، قائلا: “في درجات التخصيب المتفاوتة، من المرجح أن الكمية إما سليمة تمامًا أو أنها نقلت إلى مكان ما. علاوة على ذلك، يجب ألا ننسى الضربات الإسرائيلية على البنية التحتية الأرضية لمنشآت أصفهان وفردو ونطنز”.

وأضاف: “كان من الممكن أن تلحق هذه الضربات أضرارًا كبيرة بالمعدات التكنولوجية للبرنامج النووي الإيراني، وخاصةً أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم المذكورة آنفًا. هذه المعدات حساسة للغاية ويسهل تدميرها نسبيًا. حتى لو لم تدمر، فإنها قد تعطل الأجهزة بسهولة”.

وتابع: “هناك، تدور أجهزة الطرد المركزي بسرعات عالية جدًا، عدة آلاف، وأحيانًا عشرات الآلاف من الدورات في الدقيقة. ولذلك، لا أستبعد احتمال تعرض أجزاء كبيرة من البرنامج النووي الإيراني للتلف أو التعطيل”.

وأوضح: “علاوة على ذلك، يجب أن ندرك أن عملاء إسرائيليين نفذوا عمليات إبادة مستهدفة. لكنني لا أقول إن البرنامج النووي الإيراني قد دمّر، أو بالأحرى، أُعيد إلى الوراء لعقود. لأنه من الواضح الآن أن إيران حافظت على معظم الهياكل تحت الأرض التي بنيت بنشاط خلال التسعينيات، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وعشرينيات القرن الحادي والعشرين. أي أن إيران تعمل منذ 40 عامًا على نقل قدرتها النووية إلى أكثر المنشآت النووية أمانًا تحت الأرض. والآن، يشارك في البرنامج النووي آلاف العلماء والمتخصصين التقنيين، لا عشرات ولا مئات. لذلك، مرة أخرى، لن يؤدي اغتيال شخصيات بارزة ومعروفة إلى إيقاف المشروع برمته”.

وأردف أنبيلوغوف أن “البرنامج الإيراني سليم، وسيستمر بأقصى سرعة ممكنة، مع أنني أؤكد أنه لم يصدر حتى الآن أي تصريحات سياسية حول انسحاب إيران من معاهدة الأسلحة النووية أو طموحاتها لإنتاج قنابل نووية”.

وخلص إلى أن “إيران تصرّ الآن على أن برنامجها النووي سيظل سلميًا، وهناك فتوى دينية أصدرها خامنئي، تنص على أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى لإنتاج أسلحة نووية. إيران دولة دينية. وحتى يتم رفع هذه الفتوى، فمن المرجح أنه لن تكون هناك تصريحات وأفعال رسمية توصف بأنها خطوات نحو صنع قنبلة نووية”.

وكالة سبوتنيك