أثيرت تساؤلات عدة بشأن شكل ومعنى شعار سوريا الجديد، في وقت أكد فيه الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا «لا تقبل التجزئة».

ماذا يعني شعار سوريا الجديد؟

في أعلى الشكل الجديد يوجد 3 نجوم في إشارة إلى العلم السوري، بينما يرمز طائر العقاب إلى القوة والتوازن. وهناك 14 ريشة ترمز إلى محافظات سوريا الـ14، في حين يرمز الذيل إلى المناطق الجغرافية الخمس الكبرى التي تعني وحدة البلاد.

الشرع: الهوية تعبّر عن سوريا بكل أبنائها

وخلال كلمته في حفل الإطلاق، قال الشرع إن «الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا بكل أبنائها، عن وطن يستمد قوته من تنوعه الثقافي والعرقي الذي يشكل مصدر إثراء لا ساحة تنازع». ووجه الشرع خطابه للشعب قائلاً: «أيها الشعب السوري إن حكاية الشام تستمر بكم فيحكي التاريخ أن عصر أفولكم قد ولى وأن زمان نهضتكم قد حان، ودماءكم لم تذهب سدى، عذاباتكم لاقت آذاناً مصغية، وأن هجرتكم قد انقطعت وسجونكم قد حُلت وأن الصبر أورثكم النصر».

مرحلة تاريخية جديدة

وأشار إلى أن «احتفال اليوم عنوان لهوية سورية وأبنائها بمرحلتها التاريخية الجديدة، هوية تستمد سماتها من هذا الطائر الجارح، تستمد منه القوة والعزم والسرعة والإتقان والابتكار في الأداء».

سوريا لا تقبل التجزئة ولا التقسيم

وأوضح الرئيس الشرع أن «الهوية التي نطلقها اليوم تعبر عن سوريا التي لا تقبل التجزئة ولا التقسيم، سوريا الواحدة الموحدة، والتنوع الثقافي والعرقي عامل إغناء وإثراء لا فرقة أو تنازع»، مؤكداً أن «الهوية تعبر عن بناء الإنسان السوري وترمم الهوية السورية التي ألفت الهجرة بحثاً عن الأمن والمستقبل الواعد، فنعيد إليها ثقتها وكرامتها وموقعها الطبيعي في الداخل والخارج».

صحيفة الخليج