من شروط الاستوزار في حكومة الأمل التي يقرر ويرشح و يأمر وينهي حولها (العرّاب) الجديد .. (وهذه شخصية سنتطرق لها بالتفصيل لاحقاً) :

ان تكون باهت الموقف تجاه معركة الكرامة الوجودية التي خاضها الشعب السوداني بماله وابناءه وممتلكاته ومصيره .

لا بأس أن اثنت عليك أجهزة مخابرات خارجية لدول ظل النظام الحالي يتشبث بعلاقته بها رغم دعمها الواضح للمليشيا واعوانها..

ان تكون متملق من الطراز الرفيع وصديق حميم للعرّاب..

ان تكون على رأس فصيل مسلح وتملك من التاتشرات ما يكفي ..

تخيلوا :

حكومة تستغنى عن سوخوي معركة الكرامة .. محبوب الجماهير. “خالد الاعيسر” ، لتنصب بدلاً عنه المسؤول الأول عن محتوى قناتي العربية والحدث ..

انها أفكار “العرّاب” ومجموعة “مزرعة بورتسودان” مجازاً..

رشان اوشي ..