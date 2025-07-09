ترامب يذكر السودان لأول مرة

– خطاب الرئيس الأميركي ترامب قبل قليل في مستهلّ القمة الاقتصادية التي دعا لها رؤساء ٥ دول غرب افريقية “موريتانيا، السنغال، الغابون، غينيا بيساو وليبيريا”، وشرح ترامب أولوياته مع هذه الدول “الأراضي الواسعة، مخزون هذه الدول من النفط والمعادن”.

– ذكر ترامب السودان لأول مرة: “سنعمل على تسهيل السلام في أماكن أخرى منها السودان حيث لديهم مشاكل كثيرة، وفي ليبيا. هناك غضب كثير في قارّتكم، وقد تمكنّا من حلّ معظمه”.

– تحدّث ترامب عن نجاحه في تحويل السياسة الخارجية الأميركية من الاعتماد على المساعدات=USAID، الى الاعتماد على التجارة والاستثمار والتنمية لتحقيق السلام، وذكر أمثلة باسكتان والهند، ورواندا والكونغو.

– تحدّث عن تركيزه في النقاش مع القادة الأفارقة حول الأمن والدفاع والإرهاب والهجرة، محاولاً تحفيزهم لزيادة الإنفاق الدفاعي وذلك بشراء السلاح الأميركي، وأضاف “نحن نصنع أفضل الأسلحة في العالم، ولقد أثبتنا ذلك قبل أسبوعين في إيران”.

– واللافت أن الدول المدعوّة للقمة ليست من بين شركاء الولايات المتحدة التقليديين في إفريقيا (مثل مصر، جنوب إفريقيا، إثيوبيا، وكينيا..الخ)، ولا تُعتبر من الدول المرشّحة أو المقربة من مجموعة البريكس، ما يعزز الانطباع بأن القمة تحمل بعدًا تنافسيًا واضحًا مع النفوذ الصيني في افريقيا كجزء من التنافس الأمني بينهمت.

– قالت وسائل إعلام أميركية أن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ول غزواني قد أبى استعداده للقاء ترامب في البيت الأبيض وربما الانضمام للنسخة الجديدة من الاتفاقيات الإبراهيمية .. كما عبّر رؤساء السنغال وموريتانيا والغابون عن تأييدهم لحصول ترامب على جائزة نوبل للسلام.

Ahmad Shomokh