برمة والدومة

على ذمة مجالس المدينة وقتها، كان رد الصادق المهدي عن مشاركة وزير الأوثان المحسوب على حزبه في حكومة حمدوك: (على قدرهم). وهذا يدل على رفضه المشاركة في حكومة الفترة الإنتقالية (المهببة) في نظره. ولكن بعد رحيله الحكاية (انبشقت). ما تركه الصادق من حزب (لحق أمات طه). حزب برمة جناح حميدتي، حزب مريومة جناح حمدوك، حزب عبد الرحمن جناح الجيش، حزب الدومة جناح كامل إدريس. وإن لم يتم قيام المؤتمر العام للحزب نؤكد بأن العدد قابل للزيادة في ظل الفوضى التنظيمية الحالية. بعاليه يقودنا لبيان من برمة ضد الدومة. وأغرب عبارة وردت في البيان: (قيادة موازية). أي يتهم برمة في البيان بأن الدومة أقدم على تشكيل (قيادة موازية) للحزب. حسنًا سعادة البرمة عندما شكلت حكومة موازية (لك غفور رحيم). وعندما أقدم الدومة على تشكيل قيادة موازية (له شديد العقاب). أنت يا غالي حكومة لك السودان، وهو قيادة لحزب واحد. لا يا هذا ثق بأن أخطبوطًا يقف من وراء الدومة، وسوف يكمّل معه المشوار حتى تجد نفسك قريبًا (عمدة بدون أطيان) داخل حزب الأمة القومي، وصفرًا شمال فاصلة الشارع. وتأكد بأن حزبًا وطنيًا جديدًا ظهر في الساحة من بين فرث العمالة ودم الخيابة. وخلاصة الأمر نناشد الدومة بأن يعيد شتات أحزاب الأمة التي خرجت من قبل عبر بوابة مبارك الفاضل الانتهازي، وهي الآن على أهبة الاستعداد للعودة لبيت الطاعة. إضافة لمحو آثار العار الذي ألحقه برمة ومريومة بتاريخ الحزب في الفترة الحمدوكية.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الخميس ٢٠٢٥/٧/١٠