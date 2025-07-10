لماذا يعقد ترامب لقاءات مع خمسة رؤساء أفارقة ويستثني الدول الأعظم اقتصاداً في القارة؟

ربما أخطأ المحللون الذين يصفون الرئيس الأمريكي ترامب بأنه متقلب المزاج لا يؤتمن جانبه ولا يُتوقع فعله ورد فعله، إذ أثبتت أفعاله، وسيره فيها لا يلوي على شيء، بأن عقلية رجل الأعمال الساعي للربح ما فارقته ولا ساعة !!

فقد نشرت كل من إذاعة ألمانيا ومجلة رجال المال والأعمال النيجيرية مقالاً حول دعوته خمسة رؤساء أفارقة هذا الأسبوع (ربما اليوم أو غداً) لزيارة واشنطن، لكن اختياره للدول الخمس أثار لغطاً في دول غرب أفريقيا – رغم أنه ما فارق الدرب الذي اختطه منذ الفترة الرئاسية الأولى، وعززه في الثانية هذه.

لقد تفادى ترامب دعوة أغلب القوى الاقتصادية في المنطقة الغربية من أفريقيا وفضل عليها الدول الصغيرة مساحة وسكاناً لكنها الأغنى في الموارد التي لم تستغل، وهو بهذا يطبق سياسته الراتبة أن (أمريكا أولاً) وأن ما يدفعه لأي خطوة هو جلب المصالح والمال لدولته مثلما فعل في الخليج وفي أوكرانيا وتجاه إيران وفي أميركا الجنوبية ونحو كندا ومع أوروبا قاطبة .

وتشير “دوتش فيلا” الألمانية أن الرئيس الأمريكي دعا قادة الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال إلى واشنطن هذا الأسبوع، وأن جدول الأعمال وفقا للخبراء “يتضمن أكثر من مجرد فرص تجارية”.

تقول إينيس بول، مراسلة دوتش فيلا في واشنطن: “مسؤول في البيت الأبيض أوضح الأسبوع الماضي أن الرئيس ترامب يعتقد أن الدول الأفريقية توفر فرصاً تجارية هائلة تعود بالنفع على الشعب الأمريكي وشركائنا الأفارقة”.

في تحديث آخر لكلامه، سلّط ترامب الضوء على الإمكانات التجارية الهائلة للدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن تقوية العلاقات الاقتصادية معها قد تعود بالنفع على الطرفين. ونبهت إلى أن ذلك يتزامن مع خفض إدارته المساعدات الخارجية الأمريكية لأفريقيا، معتبرةً إياها “تبذيّرا ولا يتوافق مع أجندته “أمريكا أولاً”. وبدلاً من ذلك، تحول التركيز نحو التجارة والاستثمار، لا سيما في قطاع المعادن الحيوي في غرب أفريقيا والأمن الإقليمي.

لماذا هذه الدول الخمس؟

وتقول المؤسسة الألمانية، يبدو أن نهج ترامب تجاه أفريقيا قد تطور منذ ولايته الأولى. فخلال اجتماع في البيت الأبيض في 10 يناير 2018، وصف ترامب هايتي وعدة دول أفريقية بأنهم “حثالة”.

لكن بروفيسور سليمان بشير ديان، السنغالي، المُدرّس والباحث في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك يقول “نعم نتذكر تلك الكلمات القاسية، لكن الأمور تغيرت. أصبحت أفريقيا الآن محور اهتمام إدارة ترامب. تُعتبر القارة مكانًا مثاليًا لعقد الصفقات” الاقتصادية.

ولكن إذا كانت أجندة ترامب تُركّز حقًا على الصفقات و”أمريكا أولًا”، فلماذا دعوة رؤساء هذه الاقتصادات الخمسة الصغيرة نسبيًا؟ يقول ديان: “إنه أمر مُفاجئ. قد يتوقع المرء أن يكون هناك رؤساء دول مُعتادون – اقتصادات كبيرة مثل جنوب أفريقيا أو نيجيريا. لكن بدلًا من ذلك، لدينا هذه الدول الخمس، وهو أمر لم يتوقعه الكثيرون”.

ما الدور الذي تلعبه الموارد الطبيعية؟

من حيث حجم التجارة مع الولايات المتحدة، تُعدّ الدول الخمس لاعبين ثانويين نسبيًا. ومع ذلك، تمتلك جميعها موارد طبيعية هائلة غير مستغلة:

– فالغابون غنية بالنفط والمنغنيز واليورانيوم وخام الحديد والذهب وعناصر الأرض النادرة.

– وتمتلك غينيا بيساو رواسب ضخمة من الفوسفات والـ”بوكسيت” والنفط والغاز والذهب.

– وتمتلك ليبيريا احتياطيات كبيرة من المنغنيز والذهب، وقد عُثر حديثا على الماس بالقرب من حدودها مع سيراليون.

– تتمتع موريتانيا بثروة من خام الحديد والذهب والنحاس والنفط والغاز الطبيعي وعناصر الرمل النادر (ولا يحقرن أحد بالرمل والتراب بعد اليوم في قولهم رخيص بتراب الأرض وما دروا أن تراب الرمل (REEs) من العناصر الأرضية تستخدم في طيف واسع من التقنيات والصناعات، بما في ذلك الأجهزة عالية التقنية، والمغناطيسات، والبطاريات، والمحفزات، وغيرها. وهي مكونات أساسية في العديد من التقنيات الشائعة، من الهواتف الذكية ومصابيح LED إلى السيارات الهجينة وتوربينات الرياح.

– وتذخر السنغال بالذهب والفوسفات وخام الحديد ومعادن الأرض النادرة، بالإضافة إلى حقول النفط والغاز.

إلا أن هناك عناصر أخرى كما يقول الخبراء للموقع الألماني ربما دفعت ترامب وإدارته، لاختيار هذه الدول.

ماذا عن الهجرة والمخدرات؟

وتنسب المؤسسة الألمانية لزكريا ولد عمار، وهو مستشار دولي من موريتانيا قوله “السيطرة على طرق الهجرة والمخدرات – هذا ما يهتم به دونالد ترامب حقًا”. إذ تقع هذه الدول الخمس مباشرةً على مسارات اللاجئين والمهاجرين، التي دفعت، على مر السنين، عشرات الآلاف إلى الحدود الأمريكية المكسيكية. كما تمر طرق المخدرات الدولية عبر هذه المنطقة.

يشير عمار إلى أن هذه القضايا الأمنية ستهيمن على محادثات ترامب مع القادة الأفارقة الخمسة. ” من الناحية الاقتصادية، هذه الدول ذات أهمية ضئيلة حاليًا. لا أرى ما يمكن لترامب التفاوض عليه واقعيًا معهم فيما يتعلق بالتجارة أو الأعمال.”

إلا أن البروفيسور ويليام فيريرا، خبير الشؤون الأمريكية من غينيا بيساو، يشكك في جدوى هذا الاجتماع قائلاً: “أشك في أن هذا الاجتماع سيحقق فوائد ملموسة للدول الأفريقية المعنية. لا يوجد شيء اسمه غداء مجاني.”

ويقول: “رحلة رئيسنا إلى واشنطن للقاء ترامب ليست خبرًا سارًا لغينيا بيساو أو لشعبها.” يشير فيريرا إلى أن إدارة ترامب أوقفت أو خفضت بشكل كبير تمويل مشاريع المساعدة في أفريقيا، وكذلك في غينيا بيساو، مما أضعف أي آمال مرتبطة بالاجتماع في واشنطن.

الدول الخمس تواجه تحديات قانونية ودستورية:

يُمثل هذا الاجتماع، بالنسبة لرئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، فرصةً لإظهار نفسه كرجل دولة محترم على الساحة الدولية، على الرغم من التحديات الداخلية الكبيرة. انتهت ولايته رسميًا في فبراير، ومع ذلك لا يزال في منصبه وسط تساؤلات حول قانونية استمراره. ولا يزال مصير الانتخابات المقررة في ديسمبر غير مؤكد.

يقول فيريرا: “جميع الأنظمة الخمسة، وليس فقط غينيا بيساو، تعاني من مشاكل مؤسسية جسيمة وانتهاكات لسيادة القانون. لكن هذا لا يزعج ترامب. فهو يريد أن يُثبت أنه لا يزال لديه حلفاء في أفريقيا. وبالنسبة للرؤساء الخمسة، يُمثل هذا الحدث فرصةً لتقديم أنفسهم كقادة مهمين وشرعيين على الصعيد الدولي. وفي الواقع، من وجهة نظرهم، فإن هذا يُعلي من مكانتهم بشكل كبير.

فقد واجه رئيس الغابون الحالي، برايس أوليغي نغيما، مزاعم فساد خطيرة، وهو مرتبط بالانقلاب الأخير الذي أطاح بعلي بونغو أونديمبا.

وتواجه ليبيريا تحديات اجتماعية جسيمة. تولى جوزيف بواكاي الرئاسة منذ يناير 2024. أما الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وهو جنرال وسياسي، فقد تولى منصبه منذ أغسطس 2019، لكن البلاد تواجه مشاكل اجتماعية خطيرة.

وتواجه السنغال، التي يقودها الرئيس باسيرو ديوماي فاي منذ عام 2024، اتهامات بتسهيل الهجرة الدولية غير الشرعية. ولا تزال غينيا بيساو متورطة في أزمات مؤسسية، حيث تتهم جماعات المجتمع المدني عمرو سيسوكو إمبالو بتفكيك الهياكل الديمقراطية وأنه يسعى لإقامة ديكتاتورية. وتُعتبر شرعيته مستمدة ليس من الشعب، بل من خلال التأييد الدولي، مثل اجتماع واشنطن.

نجاح دبلوماسي أم استعراض سياسي؟

يُقدم ليسميس مونتيرو، المستشار الرئاسي في غينيا بيساو، وجهة نظر مُغايرة. وقال لـ دوتش فيلا: “إن اختيار سيسوكو إمبالو ضمن الخمسة الذين اختارهم ترامب يُعدّ انتصارًا دبلوماسيًا”. وأضاف: “إنه قائد حازم، يحظى باحترام وتقدير أقوى رجال الدولة في العالم: فلاديمير بوتين، وشي جين بينغ، وإيمانويل ماكرون، والآن دونالد ترامب”.

يُسلّط مونتيرو الضوء على التوافق الأيديولوجي كعامل رئيسي في الاختيار. “يتشارك ترامب ورئيسنا قيمًا مُتشابهة: التركيز القوي على السيادة الوطنية والقيم التقليدية”.

أما الموقع الجيوستراتيجي لغينيا بيساو فهو بالغ الأهمية للولايات المتحدة، ومن الناحية الاقتصادية، قد تصبح البلاد محل اهتمام الولايات المتحدة على المدى المتوسط.

وقد تساءل أولواتوسين أوغونجويجبي الكاتب في صحيفة رجال الأعمال اليومية – بزينس دي – لماذا يلتقي ترامب بخمسة رؤساء أفارقة هذا الأسبوع؟ ونيجيريا غير مدعوة؟ ويقول سيستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة خمس دول أفريقية في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة فرص الأعمال. ومع ذلك، لن تكون نيجيريا، أكبر اقتصاد في أفريقيا، حاضرة. حيث أعلن مسؤول في البيت الأبيض يوم الأربعاء أن ترامب سيستضيف رؤساء الجابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال لإجراء محادثات وتناول الغداء في البيت الأبيض في 9 يوليو.

وسيركز الاجتماع على “الفرص التجارية” التي يمكن أن تعود بالنفع على كل من الشركات الأمريكية والشركاء الأفارقة.

ولكن عندما سُئل مسؤول البيت الأبيض عن سبب انعقاد الاجتماع، أوضح قائلاً: “يعتقد الرئيس ترامب أن الدول الأفريقية توفر فرصًا تجارية رائعة تعود بالنفع على كل من الشعب الأمريكي وشركائنا الأفارقة”.

ويُعد غياب نيجيريا عن قائمة الضيوف ملحوظًا بشكل خاص، نظرًا لكونها الدولة الأكثر سكانًا في أفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها عن 200 مليون نسمة، وأكبر اقتصاد في القارة. كما أنها منتج رئيسي للنفط، وتتمتع بعلاقات تجارية وثيقة مع الولايات المتحدة.

وكانت وكالة “أفريكا إنتليجنس” و”سيمافور” قد أفادتا في وقت سابق أن إدارة ترامب ستعقد قمة للدول الخمس في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد حتى الآن سوى عقد اجتماع ليوم واحد. وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي خفضت فيه إدارة ترامب بشكل كبير المساعدات الخارجية الأمريكية لأفريقيا، كجزء من تخفيضات الإنفاق الأوسع. وتجادل الإدارة بأن جزءًا كبيرًا من المساعدات السابقة كان مُبذرًا ولم يُحقق أهدافه. وهذه الخطوة تتماشى مع نهج ترامب “أمريكا أولاً” في انه بدلاً من برامج المساعدة التقليدية، تقول الإدارة إنها تريد التركيز على التجارة والاستثمار اللذين يُحققان ازدهارًا مشتركًا لكل من أمريكا والدول الأفريقية.

جميع الدول الخمس المدعوة للقاء ترامب من غرب أفريقيا، وللعديد منها علاقات تاريخية وثيقة مع الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تأسست ليبيريا على يد الرقيق الأمريكيين المُحرّرين في القرن التاسع عشر، وحافظت على روابط قوية مع أمريكا منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، لا تزال معايير اختيار الدول المدعوة غير واضحة، لا سيما في ظل غياب نيجيريا على الرغم من أهميتها الاقتصادية وعلاقاتها التجارية القائمة مع الولايات المتحدة.

ومؤخراً، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا النهج الجديد، قائلاً إن أمريكا تتجه انطلاقًا مما أسماه نموذج المساعدات الخارجية القائم على الأعمال الخيرية. وأوضح روبيو أن الولايات المتحدة ستفضل الآن الدول التي تُظهر “القدرة والاستعداد لمساعدة نفسها”.

بدلاً من تقديم المساعدات والمساعدات التنموية، سينصب التركيز على إبرام صفقات تجارية تعود بالنفع على الشركات الأمريكية، وفي الوقت نفسه، على مساعدة الاقتصادات الأفريقية على النمو.

كشف تروي فيتريل، المسؤول الكبير في مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، في مايو أن الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أفريقيا سيُقيّمون الآن بناءً على عدد الصفقات التجارية التي يُساهمون في ترتيبها. ويمثل هذا تغييرًا كبيرًا عن الإدارات السابقة التي كانت تقيس النجاح من خلال برامج التنمية والمساعدات الإنسانية.

المحقق – محمد عثمان آدم