طلاب غرب كردفان يعبرون عن ارتياحهم عقب انتهاء امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة لعام 2024

أعرب عدد من طلاب وطالبات ولاية غرب كردفان الذين جلسوا لامتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 بمركز “مدارس النجاح” في مدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان، عن ارتياحهم الكبير لانتهاء فترة الامتحانات، رغم الظروف الأمنية الصعبة والتحديات التي صاحبتها.

وفي تصريح لـسونا قال الطالب إسماعيل سيف الدين آدم حامد عبد الرحيم إن الامتحانات جرت بصورة طيبة رغم الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات كانت في الوصول إلى مدينة الأبيض، خصوصًا بعد سقوط مدينة النهود العاصمة الإدارية للولاية بيد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووجّه شكره لحكومة الولاية ووزارة التربية والتعليم على ما بذلوه من جهود، معربًا عن أمله في أن تحقق القوات المسلحة النصر، لتعود الحياة إلى طبيعتها وتستقر الأوضاع في غرب كردفان.

من جانبها أوضحت الطالبة راوية أحمد سليمان من مدرسة الأوائل الخاصة للبنات أنهم وصلوا إلى الأبيض بعد معاناة، إلا أنهم تمكنوا من أداء الامتحانات رغم التحديات. وقدمت شكرها لأهالي مدينة الأبيض على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشاد إسماعيل سيف الدين بدور وزير التربية والتعليم بولاية غرب كردفان، مؤكّدًا أن الامتحانات مضت بسلاسة بفضل دعوات والديه، رغم وجود بعض المواد التي وصفها بالصعبة وتمكن من تجاوزها بعون الله.

أما الطالبة رباب صديق محمد علي من مدرسة محمد أحمد الحاج النموذجية للبنات، فأكدت أنها لم تواجه أي صعوبات، معربة عن امتنانها لأسرة وزارة التربية والتوجيه، وإدارة مدرستها، كما خصّت بالشكر والدتها وشقيقتها سلمى صديق محمد علي التي كانت الداعم الأساسي لها في مسيرتها التعليمية.

وفي السياق ذاته أشار الطالب عماد الدين السر حامد الهادي من مدرسة الأوائل إلى أن معظم المواد مرت بسلام باستثناء مادة الكيمياء التي وصفها بالصعبة. واثنى على جهود المعلمين والمراقبين، كما شكر إدارة مركز مدارس النجاح، واصفًا إياه بأنه من أنجح المراكز من حيث الأداء والتنظيم.