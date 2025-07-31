السفير عدوي: ماقدمته مصر للسودانيين لم يقدمه أحد ولن يقدمه غيرها

قال سفير السودان بجمهورية مصر العربية، عماد عدوي ، إن “ماقدمته جمهورية مصر العربية للسودانيين لم يقدمه أحد ولن يقدمه أحد غيرها”.

وأوضح عدوي في تصريحات صحفية اليوم (الأثنين) لدى حضوره وتشريفه مراسم وداع الرحلة الثانية من العائدين طواعية إلى السودان عبر القطار التي تسيرها منظومة الصناعات الدفاعية: “أبناء السودان قضوا فترة كبيرة في استضافة الشعب المصري عقب نزوحهم الى الشقيقة مصر بعد الهجوم البربري الذي شنته مليشيا الدعم السريع المتمردة والمرتزقة”.

وأكد على أن القوات المسلحة حرصت على الدفاع عن السودان إلى أن تحقق الاستقرار.

وأشار عدوي إن مبادرة العودة الطوعية استفادت من توجيهات كريمة لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير وجه بتذليل كل التحديات التي تواجه عودة أبناء السودان إلى وطنهم لإعادة إعماره.

بدوره أعرب سفير جمهورية مصر السابق بالسودان، حسام عيسي ، عن أمله في أن يكون تحرير ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار بداية لانتصارات جديدة للقوات المسلحة تؤدي الى تحقيق الاستقرار في كافة أرجاء السودان واستمرار لإستئناف العملية الانتقالية وصولاً الى السودان الذي نسعى إليه،

وأشار إلى أن هذه الرحلات تهدف بشكل أساسي إلى عودة السودانيين الراغبين في العودة إلى أماكن الكثافة السكانية في ولايتي الخرطوم والجزيرة مبينا إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني ، الفريق عبد الفتاح البرهان ، وزيارة رئيس الوزراء، كامل إدريس للخرطوم، بهدف الوقوف على عوامل الاستقرار أدت إلى تعزيز الثقة لدى أبناء الشعب السوداني بمصر للعودة إلى بلدهم.

من جانبها كشفت مدير إدارة المسوؤلية المجتمعية بمنظومة الصناعات الدفاعية ورئيس مشروع العودة الطوعية، أميمة عبد الله صالح، عن تسيير المنظومة لعدد 187 رحلة عبر الباصات في مشروع العودة الطوعية حتى الآن.

وقالت إن الرحلات عبر القطار تستهدف مابين 900 ألف سوداني والتي تتكقل بها منظومة الصناعات الدفاعية من القاهرة ووصولا إلى آخر محطات التجمع بالسودان.

وأثنت أميمة على حكومة جمهورية مصر العربية التي قدمت الدعم اللوجستي للعائدين واستقبال الشعب المصري للسودانيين طوال الفترة منذ بداية الحرب.

القاهرة – صباح موسى – نازك شمام

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