يجب أن يدير كيكل عملياته من غرفة عمليات في مكان آمن، من داخل غرف التحكم والسيطرة

يكفي كيكل فخراً أن السودانيين اعترفوا بمجهوداته وتضحياته وشجاعته ومواقفه، المهم الآن هو ألا يبحث عن الاعتراف من أي أحد آخر، وألا يخضع لابتزاز التاريخ والماضي، فهو عندنا فارس شجاع مقدام، يتحرك بحركة وتخطيط، لا يتهور ولا يتسرع ولا يستعجل.

يجب أن يدير عملياته من غرفة عمليات في مكان آمن، من داخل غرف التحكم والسيطرة مع نظرائه من القيادات، فدوره الميداني قد أداه بكل كفاءة. فالحرب تدار من المكاتب كما تدار من المواقع، والمهم الآن إعادة النظر في تحركه وفي ضرورة تأمينه، فالمحافظة على حياة القادة أولوية في مثل هذه الظروف.

#السودان



حسبو البيلي