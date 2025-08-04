مطار نيالا … يالكل يوم معانا ..

مسلخ نيالا … أين أنتم ؟

من إبداعات الكفاح المصلح.

قامت الإنقاذ وهي إحدى تمحورات دولة 56 بتشييد مطار نيالا بمواصفات ربما تفوقت على مطار الخرطوم وقامت بتشييد مسلخ نيالا.

كانت الخطة هي أن يكون صادر اللحوم المذبوحة المبردة أو المجمدة من المنطقة عبر مطارها رأسا للعالم الخارجي.

ولأن العقيدة الإقتصادية لحركات النضال المصلح ظلت تقوم على خنق الإقتصاد السوداني وتفطيس ماهو موجود من مشاريع تنمية فقد تعطل كل ذلك.

حتى تكون أدبياتها صحيحة كان عليها أن تصنع مبرراتها بالتدمير والتعطيل.

واليوم تحول مطار نيالا إلى معبر للتشوين لتدمير البلاد وقصة تتكرر كل يوم ، أما مسلخ نيالا فلا نعلم هل لا يزال موجودا أو تحول لأطلال مهجورة.

#كمال_حامد 👓