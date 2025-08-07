إجراء أول زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي في المملكة

في إنجاز طبي غير مسبوق على مستوى المملكة العربية السعودية، أعلن تجمع الأحساء الصحي عن نجاح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في إجراء أول عملية زراعة لجهاز منظم ضربات قلب لاسلكي لمريض في العقد السابع من العمر، كان يعاني من احصار قلبي كامل أدى إلى تباطؤ شديد في ضربات القلب.وأضح الفريق الطبي المختص أن الحالة استدعت تدخلاً عاجلاً، حيث تم زراعة جهاز متطور، يتميز بصغر حجمه وعدم احتوائه على أسلاك أو بطاريات خارجية، مما قلل من الحاجة إلى تدخلات جراحية معقدة. وقد أظهرت نتائج العملية تحسنًا ملحوظًا في استقرار ضربات القلب لدى المريض، بما يبشّر بتحسن كبير في جودة حياته.ولأول مرة في المملكة، تم استخدام الوريد الوداجي الأيمن كمسار للوصول إلى القلب خلال العملية، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا في مجال طب القلب التداخلي، لما توفّره من دقة وأمان وفاعلية أعلى.

وأكد تجمع الأحساء الصحي أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التقدم الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة، ويبرهن على قدرة الكفاءات الوطنية على مواكبة أحدث التقنيات الطبية عالميًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار الطبي.

