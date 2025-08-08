تناول الكافيين ليلا يزيد السلوك الاندفاعي لدى الإناث بشكل خاص

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تكساس أن استهلاك الكافيين خلال ساعات الليل قد يؤدي إلى زيادة السلوك الاندفاعي والتصرفات المتهورة، خاصة لدى الإناث.

وألقت الدراسة الضوء على الآثار غير المتوقعة لتناول هذه المادة المنبهة في أوقات غير تقليدية، وفقا لموقع “نيوز ميديكال”.

قاد الدراسة فريق من علماء الأحياء، وهم إريك سالديس، وبول ساباندال، وكيونغ آن هان، مستخدمين ذباب الفاكهة كنموذج تجريبي نظرا لتشابه بنيته العصبية والجينية مع البشر.

من جانبه، أوضح البروفيسور ساباندال، الأستاذ المساعد في قسم العلوم البيولوجية: “الكافيين هو المنبه الأكثر شيوعا عالميا، لكن تأثيراته، خاصة عند تناوله ليلا، لا تزال غير مفهومة تماما”.

وأجرى الفريق تجارب على ذباب الفاكهة، حيث تم إعطاؤه جرعات مختلفة من الكافيين في أوقات متباينة بين النهار والليل، مع اختبارات شملت الحرمان من النوم.

وراقب الباحثون سلوك الذباب عبر اختبار استجابته لتيار هواء قوي يُفترض أنه يدفعه للتوقف عن الحركة.

وأشار سالديس إلى أن “الذباب الذي تلقى الكافيين ليلا استمر في الطيران رغم المحفز المزعج، مظهرا سلوكا متهورا، بينما لم يُظهر الذباب الذي تناول الكافيين نهارا هذا السلوك”.

وأظهرت النتائج فروقا واضحة بين الجنسين، حيث كانت إناث الذباب أكثر ميلا للسلوك الاندفاعي مقارنة بالذكور، رغم تساوي كمية الكافيين في أجسامهم.

وأوضحت البروفيسورة هان، أن هذه الاختلافات قد تعود إلى عوامل وراثية أو فسيولوجية، وليس فقط هرمونية.

وحذر الباحثون من تداعيات هذه النتائج على البشر، خاصة أولئك الذين يعتمدون على الكافيين للبقاء يقظين ليلا، مثل العاملين في القطاعات الطبية والعسكرية.

وتدعو الدراسة إلى إعادة النظر في عادات استهلاك الكافيين لتجنب تأثيراته السلبية المحتملة على السلوك.

وكالة سبوتنيك