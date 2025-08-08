النجاة فى كلام أبو النجا

كنتُ قد تناولتُ فى مقالٍ لي بعنوان (تسقط الحركة الاسلامية ولا يسقط الإسلام) أوردت فيه جانباً من حديث نسبتُهُ إلى مذكراتٍ غير منشورة كتبها السيد الحاج صلاح الدين على محمود أبوالنجا، الشهير بـ(صلاح أبو النجا) الخبير المصرفي الأوسع شهرةً بين أترابه، والعضو فى الحركة الاسلامية منذ نشأتها الأولىٰ، والذى يحتفظ بذاكرة حديدية، مثل خزائن المصارف، وقد تخطى التسعين من عمره المبارك المديد فى طاعةِ اللهِ اِن شاء الله، وبعد نشر المقال وردت فى بريدي رسالةٌ من السيد الحاج صلاح أبو النجا، لتصحيح ما جاء فى مقالي المذكور، بأن صلاح أبو النجا كان قد قابل الترابي فى محبسة برفقة الأستاذ حافظ الشيخ الزاكي، والصحيح أنه كان فى صحبة د. أحمد علي قنيف، ولم يرد فى تصحيح السيد الحاج صلاح أبو النجا أي تفنيد لما جاء في المقال، لكنه أراد بدقة رجال المصارف أن لا يفوِّت أى هفوةٍ أو خطأ، وهو فى ذلك مُحِق، فالتاريخ لا يرحم.

وسأنقل حرفياً ما ورد في تصحيح السيد الحاج صلاح أبو النجا وأعلق عليه:

الرسالة

هذا تصحيح لما جاء فى مقال الصحفي محجوب فضل على لساني عن لقائي بدكتور الترابي بصحبة الأستاذ حافظ الشيخ والصحيح أنه كان بصحبة دكتور أحمد على قنيف وأشكر السيد محجوب فضل على ما قدم من اقتباس وتعليق على رغبة الترابي فى العمل والشورى الجامعة لأهل السودان على مختلف توجهاتهم.

كانت مجموعة رأب الصدع برئاسة الأستاذ حافظ الشيخ رئيس القضاء وقد قام بزيارة الدكتور الترابي فى معتقله بسجن كوبر تحت إدارة رجال الأمن وقد كان السيد حافظ مستاءً من معاملة دكتور الترابي فى معتقله بسجن كوبر، بعدها غادر رئاسة المجموعة الأستاذ حافظ وخلف بعده الدكتور أحمد على قنيف فى الرئاسة وبعد فترة قررنا دعوة عدد كبير من الحركة الاسلامية ومجموعة رأب الصدع وقد تم هذا الاجتماع الكبير فى دار اتحاد المصارف وكان دكتور قنيف على المنصة وأنا بجانبه واستعرض ما آلت إليه لقاءات رأب الصدع وتقدمت للمجتمعين بأسماء المجموعة التى قادت رأب الصدع وكان عددهم حوالى خمسة وثلاثين شخصاً وما كان من الأخ أحمد الدولب إلا أن هتف مبديا الثقة فى المجموعة وطالب أن يتولوا العمل حتى النهاية،

بعدها طلبنا مقابلة د.الترابي (قنيف وشخصي) ونظم لنا اللقاء د.إبراهيم أحمد عمر وكان أن اتصل بى السيد علي كرتي وزير الدولة فى وزارة العدل مبديا موافقته على اللقاء وحددنا موعد اللقاء وقمنا بلقاء الترابي فى معتقله مع أسرته فى منزل كان يستقله د.تاج السر مصطفى ومكثنا معه من الساعة الخامسة والنصف إلى العاشرة وتناولنا مختلف الأمور الخاصة برأب الصدع وكان أهم مادار في اللقاء أن الترابي لا يمكن أن يعارض دولة إسلامية إنما حكومة إسلامية في حكومة قائمة على نهج إسلامي يتيح لكل فئات الشعب أن تشترك في الانتخابات.

وأذكر أنني سألته سؤال مباشر هل تقبل أن تسقط الحركة الإسلامية عن السلطة فقال إن لنا كوادر مؤهلة وفعالة والانتخابات لا تكسب فقط بعدد الأصوات وإذا سقطنا لا يسقط الإسلام وسنعود مرة أخرى عن طريق الانتخابات وضرب مثلا باستقرار الاوضاع فى أوروبا وأمريكا وحينما قررنا المغادرة صاح بي ياصلاح بلغ إبراهيم أحمد عمر أنه إذا استمروا على هذه الطريقة فإننا سنسقط نحن وهم وهو يقصد (المؤتمران)

والتقيت بدكتور إبراهيم أحمد عمر وأطلعته على ما دار في الاجتماع وحملت رسالة الترابي إلى إبراهيم أننا سوف نسقط كلانا (المؤتمران) إذا استمر هذا الوضع.

أردت بهذا تصحيح ماجاء في مقال الصحفي محجوب فضل بأن الذى رافقني فى هذا اللقاء هو د. أحمد على قنيف وليس حافظ الشيخ.

“انتهت المذكرة”

ولفرط احترامي للسيد الحاج صلاح أبو النجا وعلمي بأنه حريص ودقيق على كل كلمة بل على أي نقطة أو شولة، لم أتدخل فى نص المذكرة إلا فى كلمتين لاحظت أن فيهما خطأ طباعي.

التحية للحاج صلاح والدعاء بأن يحفظه الله ويحفظ له قوة ذاكرته وتمام عقله وهو يكبرني بعقدين من الزمان، وأنا أنسى أسماء أولادي فعندما أنادي أحدهم أجرب كل الأسماء علَّني أُصيبُ فى أحدها، وأدعو الحاج صلاح للافراج عن مذكراته القيمة ففيها علم يُنتفع به.

وقد أوضح لنا طريق النجاة من كلام د. الترابي، فالنجاة في الشورى والتداول السلمي للسلطة، واتاحة الفرصة لكل فئات الشعب للادلاء بآرائهم في كيف يُحكم السودان، ويأتون من خلال الانتخابات بمن يحكم السودان.

ورحم الله الدكتور الشيخ حسن عبد الله الترابي وأحسن إليه ورحم ذلك الرعيل من السابقين وأسكنهم أعالي الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُنَ أُولئك رفيقاً، فقد أرسوا لنا بناءً راسخاً وتركوا لنا طوداً شامخاً.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لايعلمون.

محجوب فضل بدري