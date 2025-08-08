من أحاجي الوطن ( ٢١٥٥٨ ):

□□ جانب من تصريحات رئيس الوزراء فى لقائه بالقيادات الاعلامية بالقاهرة:

□ تسهيلات في إجراءات التأشيرة للسودانيين.

□ بشريات للطلاب السودانيين وحل قضية الموقوفين في السجون المصرية.

□ وزير الثروة الحيوانية لن يستمر فى الحكومة.

□ نتكفل بتسيير 500 حافلة للعودة الطوعية إلى السودان.

□ زيارة مرتقبة لمشروع الجزيرة الاسبوع المقبل.

□ تفاهمات حول المعابر والربط الكهربائي بين السودان ومصر.

□ لا تفاوض مع الإمارات وتحركات دبلوماسية لعودة السودان لدوره الإفريقي.

□ إعمار البلاد أولوية وخطة شاملة قيد الإعداد.

□ نجاح متوقع للموسم الزراعي وتوفير احتياجات المزارعين.

□ مصفاة الجيلي تحتاج مليار ومائتي مليون دولار لإعادة تأهيلها.

□ الدعم السريع دمر المعدات ونهب النحاس.

□ أم درمان أكثر أمناً من باريس والحياة في بحري تمضي بنسبة 80%،

الخرطوم تحتاج إعادة تخطيط شامل قبل الإعمار..

□ الرحلات الجوية تعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين.

□ مؤسسات الحكومة ستعود إلى الخرطوم في اكتوبر.

□ الطابور الخامس متغلغل داخل أجهزة الدولة..

#من_أحاجي_الحرب

عصمت محمود أحمد