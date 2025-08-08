الرحلات الجوية تعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين
□□ جانب من تصريحات رئيس الوزراء فى لقائه بالقيادات الاعلامية بالقاهرة:
□ تسهيلات في إجراءات التأشيرة للسودانيين.
□ بشريات للطلاب السودانيين وحل قضية الموقوفين في السجون المصرية.
□ وزير الثروة الحيوانية لن يستمر فى الحكومة.
□ نتكفل بتسيير 500 حافلة للعودة الطوعية إلى السودان.
□ زيارة مرتقبة لمشروع الجزيرة الاسبوع المقبل.
□ تفاهمات حول المعابر والربط الكهربائي بين السودان ومصر.
□ لا تفاوض مع الإمارات وتحركات دبلوماسية لعودة السودان لدوره الإفريقي.
□ إعمار البلاد أولوية وخطة شاملة قيد الإعداد.
□ نجاح متوقع للموسم الزراعي وتوفير احتياجات المزارعين.
□ مصفاة الجيلي تحتاج مليار ومائتي مليون دولار لإعادة تأهيلها.
□ الدعم السريع دمر المعدات ونهب النحاس.
□ أم درمان أكثر أمناً من باريس والحياة في بحري تمضي بنسبة 80%،
الخرطوم تحتاج إعادة تخطيط شامل قبل الإعمار..
□ الرحلات الجوية تعود إلى مطار الخرطوم خلال شهرين.
□ مؤسسات الحكومة ستعود إلى الخرطوم في اكتوبر.
□ الطابور الخامس متغلغل داخل أجهزة الدولة..
عصمت محمود أحمد