الطلاق الأشهر في مصر.. من هي دينا طلعت التي ارتبط اسمها بالإعلامي عمرو أديب؟

أثار خبر طلاق الإعلاميين المصريين الشهيرين عمرو أديب ولميس الحديدي، صدى واسعا في مصر، بسبب ما حمله من مفاجأة للثنائي الإعلامي الأشهر، لكن الكواليس تتكشف تباعا.

وارتبط اسم سيدة الأعمال دينا طلعت باسم الإعلامي الأبرز في مصر عمرو أديب، بالتزامن مع انتشار خبر طلاقه من زوجته الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، وسط أنباء عن استعداده للزواج منها، وهو ما تسبب في طلاقه من زوجته لميس التي يرتبط بها منذ أكثر من 25 عاما.

ووفق التقارير المحلية، وقع الطلاق بناء على رغبة لميس الحديدي، يوم الأربعاء الماضي، بالتزامن مع استعداده للزواج من سيدة أعمال معروفة التي يرتبط بها منذ الصيف الماضي.

من هي دينا طلعت؟

دينا طلعت هي رئيسة مجلس إدارة شركة راديو طلعت الشهيرة، التي تنشط في مجال الأجهزة الإلكترونية، وتعد واحدة من أبرز سيدات الأعمال في مصر.

تولت دينا طلعت قيادة الشركة خلفا لوالدها التي أسسها في عام 1956، وتمكنت من توسيع نشاطها لتدخل مجال المعدات الصوتية والأجهزة الكهربائية.

على الصعيد الاجتماعي، سبق لدينا طلعت الزواج من إمبراطور السيارات المعروف شادي ريان، ولديها منه 4 أبناء، وهي سيدة تعيش بعيدا عن الأضواء.

