وفاة كبير صائدي الفئران السابق في الخارجية البريطانية

توفي القط بالمرستون وعمره 12 عاما الرئيس السابق لصيادي الفئران في بريطانيا ومستشار شؤون العلاقات بين القطط في برمودا.

وقال حساب القط على مواقع التواصل الاجتماعي أمس السبت: “بالمرستون، الدبلوماسي البارز، توفي بسلام في 12 فبراير. كان رفيقا رائعا في الحديث، واتسم بطبع هادئ، وسيكون محل حزن شديد”.

وكان القط قد أخذ من مأوى للحيوانات في عام 2016، وتم تعيينه رئيسا لصائدة الفئران في وزارة الخارجية البريطانية. وبعد 4 سنوات من الخدمة، تقاعد.

إلا أن مسيرته “الدبلوماسية” لم تنته عند هذا الحد، فقد انتقل بالمرستون إلى جزر برمودا، وفي عام 2025 أصبح “مستشارا لشؤون العلاقات بين القطط لدى حاكم برمودا الجديد”، وإن كان ذلك بنصف دوام فقط.

وكانت العلاقة متوترة بين بالمرستون وصائد فئران آخر، وهو القط لاري المقيم حاليا في مقر إقامة كير ستارمر.

وقد أخذ لاري أيضا من مأوى للحيوانات، وخدم في منصبه في عهد 6 رؤساء وزراء، ويحتفل في نهاية هذا الأسبوع بمرور 15 عاما على توليه المنصب.

وقد ودع لاري “زميله” بمنشور حزين جاء فيه: “وداعا أيها الصديق القديم”.

