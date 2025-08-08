رئيس الوزراء: قرار متسرع وغير مدروس بخصوص الوزير المنصوري

فجأة، اعلن رئيس الوزراء د. كامل إدريس وفي لحظة حماس شعبي في القاهرة التراجع عن تعيين أبرز وجوه طاقمه الوزاري الدكتور أحمد التجاني المنصوري وزير الثروة الحيوانية، ودون توضيح للأسباب الوجيهة لهذا التراجع الغريب.

الظاهر ان كامل إدريس استجاب لحملات إعلامية ضد المنصوري ولم يصدر قراره بناءا على معلومات ذات قيمة سلبية ضد الرجل.

للعلم فقط، الوزير المقال لا يحمل الجنسية الأماراتية كما يحاول بعض الزملاء تصويره هذا إذا اعتبرنا أن حمل الجنسية الأجنبية يقدح في وطنية الوزير.

إذا كان تعيين المنصوري، من البداية، تم على أسس مهنية وضرورية لقطاع الثروة الحيوانية ولطاقم الحكومة نفسها، فإن التراجع عن تعيينه، بهذه الصورة المتسرعة، يقدح في نهج رئيس الوزراء نفسه.

لا علاقة شخصية لي بالمنصوري، ولكني اعرف سيرته المهنية المشرفة وهو إضافة حقيقية لوزارة تعاني من عوز الكفاءات وليس خصماً.

هل ينبغي مراجعة قرار رئيس الوزراء المفاجئ في القاهرة؟ نعم إذا كان الهم هو مصلحة البلد وإلا فلا!

محمد المبروك