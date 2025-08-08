الأبيض : المدينة الرحيبة عصية على الإنحناء..

* اصرت الملكة البريطانية اليزابيث على زيارة مدينة الأبيض خلال زيارتها للسودان في الفترة من 8 إلى 12 فبراير 1965 م ، وقد تحقق لها ذلك ، فالأبيض مدينة اجتمعت فيها سمات متقاطعة ، هى أكثر المدن سماحة وترحاباً ، تدخلها دون دليلك ويقود ود اهلها إلى حيث مبتغاك ، والأبيض مدينة عصية على التطويع والانكسار ، ظلت دوماً مرفوعة الراس ، قاومت عداوة سلطنتين في لحظة تاريخية واحدة ، سلطنة الفور من ناحية الغرب وسلطنة سنار من ناحية الشرق ، ووقفت مملكة المسبعات شامخة ، وتهاوت دونها حملات هكس باشا ، إنها (عروس الرمال)..

* ذات الأبيض التى كانت نبض الحركة الوطنية ورمزيتها ، وقد اتخذها نادي الخريجين منطلقاً ، وتشكلت فيها حركة مقاومة جسورة واسندت الخرطوم بوعيها وفاعليتها وحضورها البهى..

* هى مدينة لكل السودانيين ، الزعماء وعلى راسهم اسماعيل الازهري والقادة وفي مقدمتهم المشير عبدالرحمن سوار الدهب والطرق الصوفية وشيخهم الولي ومن القيادات الاجتماعية ميرغني زاكي الدين..

هى ألحان خليل اسماعيل

وكلمات الشاعر محمد عوض الكريم القرشي و الشاعر محمد علي عبدالله الأمي..

وهى رائدة الصحافة والفاتح النور..

– وهى ذات الأبيض رائدة الاسلامي والاسابيع الثقافية والشيخ عبدالرحيم أبو الغيث ومولانا حافظ الشيخ واحمد ابراهيم الطاهر ورائد نهضتها الحديثة أحمد هارون والشيخ حسين حامد يوسف (خرسي) وعلى يديه تخرج الراحل الشيخ نورين محمد صديق ، والشيخ الزين والشيخ صالح محمد ، مدينة المدارس القراءات المتفردة..

* ذات الأبيض الشامخة اليوم ، الصامدة في وجه مؤامرات الأوباش والمرتزقة ، منذ اول يوم فى الحرب 15 ابريل 2023م استهدفوها ، بهجمات متعددة وحاولوا حصارها ولكنها قاتلت بثبات وقدمت دروساً في الفداء والتضحية ، وهي على العهد اليوم..

* ذات الأوباش والمرتزقة الذين خرجوا مهزومين من سنار ومدني وشرق النيل والخرطوم وامدرمان وكسرت شوكتهم في ام روابة والرهد ، يواجهون مصيرهم اليوم ، في معارك شمال كردفان.. كان شبابها نوارة الفداء اويس غانم ومالك يحي وصاحب الحداء ابوالقاسم عبدالرحمن وآخرين وددت لو تشرفت بذكرهم جميعاً..

* هى ذاتها الأبيض تقاتل في واحدة من أكبر جبهات القتال المفتوح ، تتلقى المليشيا المجرمة هنا ضربات موجعة ، وابناء كردفان حضور وكل أهل السودان شهود ..

* كل يوم تمضى الأبيض بأهلها ، وبجيشنا الباسل ، وقواتنا الجسورة ، والمشتركة والبراؤون ودرع السودان وكل الأخيار ، ستكون تخوم كردفان مقبرة للمتآمرين..

* حيا الله الرجال وسدد الله الرمى وثبت الأقدام..

د.ابراهيم الصديق علي

8 اغسطس 2025م..