يعني شنو البروف المنصوري في طريقه الى السودان، عبر السعودية، وياخد أيام

افترض أن سبب سوء التفاهم بين البروف المنصوري وزير الثروة الحيوانية والسيد رئيس الوزراء هو تأخيره غير المبرر، يعني شنو في طريقه الى السودان، عبر السعودية، وياخد أيام، وقبلها يودع الجالية وياخد أيام.

نعم صحيح، تسوية البزنس -الذي يملكه- خاصة لو في الأمارات وهو وزير سوداني ليست مهمة سهلة، وربما يخسر شقا السنين لوس استعجل، ولكن في النهاية يجب أن يهرع فور اكماله الأمر، أصلا بعد كدا حا يكون مقصود لا محالة لو قعد أو سافر.

التواجد في الأمارات ليس ذنبا، هنالك قادة في الحكومة أهلهم عندهم بزنس، ويمرون بذات المشكلات.

أتمنى ألا تكون هنالك رواية أخرى، واتمنى أن يزول سوء التفاهم ويستلم موقعه، ولا أدعو للاستعجال.

بروف كامل إختاره بعد قناعة وتمحيص ومعاينة، وهذا يعني أنه كفاءة ومحل ثقة.

مكي المغربي