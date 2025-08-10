ما هو تأثير عمليات التجريد الجوي التى تقوم بها القوات المسلحة على المعارك في السودان

●ما هو تأثير عمليات التجريد الجوي التى تقوم بها القوات المسلحة على المعارك في مسرح عمليات الحرب بدارفور وكردفان ؟…

●عمليات التجريد الجوي هى عمليات تقوم بها القوات الجوية في عمق مناطق العدو الذى يسيطر عليها بشكلٍ مؤقت ، وتستهدف الرئاسات ومواقع القيادة والسيطرة ، ومخازن مواد تموين القتال بشكلٍ خاص ، والتى تُساهم في إستمرارية القتال وإدامته ، فضلاً عن المطارات وطرق مواصلات المنظومة الإدارية للعدو ..

●شهدت ال ٤٨ ساعة المنصرمة عمليات تجريد جوي دقيقة في عمق مناطق سيطرة العدو ، كان لها الأثر البالغ ليس فقط على مستوى قيادة المليشيا ، بل حتى على مستوى الداعم الإقليمي لها (دولة الأمارات )…

●تأثير تلك العمليات الجوية ، يشمل المقاتلين على المدى القصير والطويل ، من منطلق إدارة الحرب بفهمٍ إستراتيجي ، خاصة وأن المعارك التى تدور الآن في كردفان تُصنَّف ضمن العمليات الصحراوية ، والتى تُعتبر من العمليات الخاصة ، والتى يحتاج القتال معها الى منظومة إدارية مرنة ومستمرة ، فضلاً عن تغطية جوية لحركة القوات البرية من النقطة (أ) الى النقطة (ب)…

●عندما نتحدث عن المنظومة الإدارية ، إنما نُشير الى ذلك الجانب المهم جداً في إدامة وإستمرارية القتال ، فالمنظومة الإدارية تتعلق بالإخلاء للجرحى والمصابين ، والعربات والمركبات ، والمعدات العسكرية والأسلحة المعطلة ، التى تحتاج الى الصيانة والإصلاح الفوري أو التعويض والإستبدال ، بالإضافة الى ذلك الجانب المتعلق بإمداد الرجال (المقاتلين) تعويضاً للخسائر البشرية التى تحدث بعد كل معركة ، هذا الى جانب الإمداد بمواد تموين القتال ( تعيينات ، ذخيرة جميع الأنواع ، الوقود بكل أنواعه) ، وهذا الجانب من إدارة المعركة يقوم به ضباطاً وضباط صف مؤهلين لهذا العمل (نالوا في ذلك دورات عسكرية في علم الإدارة ) ، ويُوجد ضمن تنظيم الفرق المشاة والأسلحة ما يُعرف بشُعبة الإدارة ، وشعُبة الإمداد ، على المستوى التعبوي ، بالإضافة الى منصب مدير فرع الإمداد والتموين ، ومنصب مدير فرع شئون الضباط ، ومدير فرع الإدارة (شئون الرتب الأخرى) ، في مستوى الإدارات والأفرع بالقيادة العامة ، وصولاً لمنصب النائب إدارة ، والنائب إمداد ، لذلك فالمنظومة الإدارية هى عبارة عن منظومة كاملة متكاملة ، من المهم جداً أن تُؤدي عملها ودورها المنوط بها في حالات السلم والحرب ..

●عندما تستهدف القوات المسلحة بعمليات التجريد الجوي ، المنظومة الإدارية لمليشيا الدعم السريع ، إنما تستهدف القُدرات القتالية لهذه المليشيا على المدى القصير والطويل ، من منطلق إدارة الحرب ، والتأثير فيها بشكلٍ يُربك حسابات العدو ، وتُؤثر في مدى قُدرته على إستمرارية القتال من عدمها ..

● لكل ذلك فإن عمليات التجريد الجوي التى تقوم بها القوات المسلحة في دارفور ، مع عمليات إستنزاف العدو ، التى تقوم بها في محاور كردفان ، ومع مرور الوقت سوف تُؤثر بشكلٍ مباشرٍ على مدى قُدرة المليشيا فى الصمود ومواصلة القتال ..

#نصر من الله وفتح قريب…

✌️✌️✌️

عبد الباقي الحسن بكراوي