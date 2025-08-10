بعد استبعاد المصريين.. ضجة عل مواقع التواصل بعد إعلان تركي آل الشيخ مشاركة فنانين سعودي وسوري في موسم الرياض

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن مشاركة فنانين اثنين (سعودي) و(سوري) في فعاليات موسم الرياض القادم، تزامنا مع حملة انتقادات طالت سياسة الهيئة الأسبوع الماضي.

وجاء الإعلان بعد أيام فقط من تصريح آل الشيخ المثير للجدل، في منشور وتغريدة على “فيسبوك” و”إكس” قائلا: “في موسم الرياض القادم، اعتماد كامل تقريبا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية”.

وأضاف أن موسم الرياض سيشهد اعتمادا “شبه كامل” على المسرحيات السعودية والخليجية، مشيرا إلى الاستعانة أو “التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية”.

والصيغة التي كتب بها آل الشيخ منشوره على مواقع التواصل أعطت انطباعا باستبعاد المصريين من الموسم، لا سيما بعد أن نص على الاستعانة بالمسرح السوري.

وواجه رئيس الهيئة انتقادات من نشطاء مصريين، بينما دافع عنه آخرون مؤكدين على “أولوية الدعم المحلي”.

وأمس السبت، نشر آل الشيخ تغريدة كتب فيها: “النجم السوري الكبير أيمن زيدان في مسرحيه سوريه بإذن الله قريبا على مسارح موسم الرياض”.

وعلق حساب على التغريدة قائلا: “الفن السوري ثروة تورّث .. ف براڤو عليك”.

وقال آخر: “بارك الله فيك يا ابو ناصر. جميل أن نرى الممثل السوري في المملكة بجانب الممثل السعودي”.

وكتب ناشط: “رجعة المسرح السوري لموسم الرياض لحالها فرحة كبيرة، فكيف إذا النجم أيمن زيدان هو اللي يطل علينا الفن السوري له سحر خاص وله مكانة كبيرة في قلوبنا موسم الرياض القادم تاريخي بمعنى الكلمة”.

وفي تغريدة لاحقة، نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية، تغريدة قال فيها “مسرحيه مهمه قريبا في موسم الرياض مع النجم الكبير ناصر القصبي.

وعلق ناشط مثنيا على اختيار آل الشيخ فنان سعودي: “السعوده للسعوديين شكرا ياأبا ناصر”.

في حين انتقد آخر قرار آل الشيخ قائلا: “بدون الفن المصري ونجومه لن ولم تنجح، مصر تصدر الفن ولا تستورده”.

وكتب حساب: “بص يا عم تركى بما ان مصر ام الدنيا بفنها المتكامل على مر العصور ولكن خطوه جريئه”.

وقال ناشط مشيدا بالفن المصري على طريقته: “بالتوفيق ولكن – مستحيل الكبسه مثل الطعمية عموما فى جميع الأحوال سنستمتع”.

