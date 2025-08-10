صحة الخرطوم تدشن بدء التطعيم بلقاح الكوليرا الجولة الثانية ب(5) محليات

دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، الأحد، بدء حملة التطعيم بلقاح الكوليرا الجولة الثانية بعدد (5) محليات خلال الفترة من (10-19) اغسطس الجاري مستهدفة المواطنين بولاية الخرطوم ما فوق عمر السنة، بتشريف من وكيل وزارة الصحة دكتور هيثم محمد ابراهيم وحضور دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، ومدراء الادارات العامة بالوزارة ومدراء النظام الصحي بالمحليات المستهدفة بالحملة.

واكد دكتور هيثم محمد ابراهيم وكيل وزارة الصحة على أن حملة التطعيم بلقاح الكوليرا بولاية الخرطوم تأتي في إطار تهيئة البيئة المناسبة لعودة سكان الولاية، لافتاً إلى أن الاوبئة ما زالت مهدد وصفه بالكبير جداً للصحة في معظم ولايات السودان، قبل أن يكشف خلال مخاطبته بدء الحملة أن حملات الكوليرا خلال فترة الحرب استهدفت (20) مليون جرعة بولايات السودان المختلفة مستهدفة 75% من السكان .

واوضح دكتور هيثم ان اللقاحات لا يصل منها الا القليل الى ولايات دارفور بسبب الحصار الذي تفرضه المليشيا المتمردة على مناطق طويلة وغيرها.

من جانبه قطع دكتور فتح الرحمن محمد الأمين بانحسار وباء الكوليرا الذي كان قد انتشر بولاية الخرطوم في يونيو وحتى بداية يوليو بواقع (1590) إصابة إلى حالات إصابة ووفيات صفرية، لافتاً إلى مجهودات كبيرة متكاملة تمت من خلال وزارته والكوادر المعنية بها ووزارة الصحة وبرنامج التحصين القومي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف والكوادر النسائية العاملة في الحملات طوال فترة الحرب .

واعلن وكيل الصحة عن انطلاق حملة لمكافحة نواقل الامراض في غضون الايام المقبلة بولاية الخرطوم تستمر (3) أشهر متواصلة.

إلى ذلك أبان دكتور حسن بشير مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم أن المحليات المستهدفة بالتطعيم بلقاح الكوليرا محليات الخرطوم، جبل أولياء، أم درمان، بحري وشرق النيل، بتوفير مليون و106 ألف جرعة، كاشفا أن الحملة تمارس مهامها عبر اتيام ثابتة ومتجولة تشتمل على فني تحصين وتعزيز صحة بعدد (448) موقع جوال و(202) موقع ثابت تم تحديد المستهدف بدقة عالية بواسطة الوحدات الإدارية بالمحليات ونبه إلى أن الحملة تتم عبر آليات مختلفة باستخدام مكبرات الصوت وفي المساجد والزيارات الميدانية.