رأي ومقالات

بعض تفاصيل معركة الفاشر 227

2025/08/11
إبراهيم الصديق

بعض تفاصيل معركة الفاشر 227..
– شارك في هذه المعركة كل عناصر المليشيا المتمردة ، آل دقلو وجماعة الهادي ادريس وحجر وبعض قوات الحلو ومجموعات قادمة من الكفرة الليبية بالاضافة للمرتزقة الكولومبيين..
– بدأ المعركة بتدوين عنيف على وسط المدينة واستهداف بالمسيرات لإرتكازات القوات المسلحة والقوات المشتركة وبقية القوات المساندة وقشم والمستنفرين..
– تم الهجوم من اربع محاور ، اشرسها من الشمال الشرقي وتقدم من ناحية معسكر نيفاشا وابوجا ، بالاضافة المحور الشرقي والجنوبي ، والاخير كان موقع ارتكاز قوات حجر قبل انضمامهم للمليشيا..
– جاء هجوم اليوم على مدى ثمان موجات متتالية..
– وتقدر اليات المليشيا بأكثر من 300 عربة ومصفحة ومئات المواتر
– وعدد جندهم ومرتزقتهم يقارب ثلاثة آلاف ..
– وهلك منهم المئات وتركوا الكثير من العتاد..
– وافتقدت هجماتهم الاخير للقيادة واتسمت بالحركة العشوائية وعدم الثبات في المواجهة..
– الهجمات التى استمرت طيلة اليوم ، انحسرت بعد الظهيرة وابتعدت اصوات الذخيرة..
– إنتصرت – بحمد الله – القوات المسلحة ومسانديها من القوات المشتركة والمستنفرين ..
– ثبت الله الاقدام وسدد الرمى..
د.ابراهيم الصديق على
11 اغسطس 2025م

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/08/11