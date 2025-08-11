بعض تفاصيل معركة الفاشر 227..

– شارك في هذه المعركة كل عناصر المليشيا المتمردة ، آل دقلو وجماعة الهادي ادريس وحجر وبعض قوات الحلو ومجموعات قادمة من الكفرة الليبية بالاضافة للمرتزقة الكولومبيين..

– بدأ المعركة بتدوين عنيف على وسط المدينة واستهداف بالمسيرات لإرتكازات القوات المسلحة والقوات المشتركة وبقية القوات المساندة وقشم والمستنفرين..

– تم الهجوم من اربع محاور ، اشرسها من الشمال الشرقي وتقدم من ناحية معسكر نيفاشا وابوجا ، بالاضافة المحور الشرقي والجنوبي ، والاخير كان موقع ارتكاز قوات حجر قبل انضمامهم للمليشيا..

– جاء هجوم اليوم على مدى ثمان موجات متتالية..

– وتقدر اليات المليشيا بأكثر من 300 عربة ومصفحة ومئات المواتر

– وعدد جندهم ومرتزقتهم يقارب ثلاثة آلاف ..

– وهلك منهم المئات وتركوا الكثير من العتاد..

– وافتقدت هجماتهم الاخير للقيادة واتسمت بالحركة العشوائية وعدم الثبات في المواجهة..

– الهجمات التى استمرت طيلة اليوم ، انحسرت بعد الظهيرة وابتعدت اصوات الذخيرة..

– إنتصرت – بحمد الله – القوات المسلحة ومسانديها من القوات المشتركة والمستنفرين ..

– ثبت الله الاقدام وسدد الرمى..

د.ابراهيم الصديق على

11 اغسطس 2025م