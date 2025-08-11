بعض تفاصيل معركة الفاشر 227
بعض تفاصيل معركة الفاشر 227..
– شارك في هذه المعركة كل عناصر المليشيا المتمردة ، آل دقلو وجماعة الهادي ادريس وحجر وبعض قوات الحلو ومجموعات قادمة من الكفرة الليبية بالاضافة للمرتزقة الكولومبيين..
– بدأ المعركة بتدوين عنيف على وسط المدينة واستهداف بالمسيرات لإرتكازات القوات المسلحة والقوات المشتركة وبقية القوات المساندة وقشم والمستنفرين..
– تم الهجوم من اربع محاور ، اشرسها من الشمال الشرقي وتقدم من ناحية معسكر نيفاشا وابوجا ، بالاضافة المحور الشرقي والجنوبي ، والاخير كان موقع ارتكاز قوات حجر قبل انضمامهم للمليشيا..
– جاء هجوم اليوم على مدى ثمان موجات متتالية..
– وتقدر اليات المليشيا بأكثر من 300 عربة ومصفحة ومئات المواتر
– وعدد جندهم ومرتزقتهم يقارب ثلاثة آلاف ..
– وهلك منهم المئات وتركوا الكثير من العتاد..
– وافتقدت هجماتهم الاخير للقيادة واتسمت بالحركة العشوائية وعدم الثبات في المواجهة..
– الهجمات التى استمرت طيلة اليوم ، انحسرت بعد الظهيرة وابتعدت اصوات الذخيرة..
– إنتصرت – بحمد الله – القوات المسلحة ومسانديها من القوات المشتركة والمستنفرين ..
– ثبت الله الاقدام وسدد الرمى..
د.ابراهيم الصديق على
11 اغسطس 2025م