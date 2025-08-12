اقتصاد وأعمالأبرز العناوين

مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

2025/08/12
Tahran1
مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال، بحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني
📌مهاجراني أضافت أن القرار جاء بعد أسبوع من موافقة اللجنة الاقتصادية في البرلمان على المقترح.. مؤكدة أن الريال سيظل العملة الرسمية، مع الإبقاء على وحدة التقسيم الفرعية المسماة “قران”
📌 الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال بالقيمة الحالية، ويُقسم إلى 100 قران
📌 تنفيذ عملية الحذف سيستغرق وقتاً، وخلال فترة مؤقتة ستُستخدم العملتان معاً.
