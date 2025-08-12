اقتصاد وأعمالأبرز العناوين
مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية
مجلس الوزراء الإيراني يوافق على قرار حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، الريال، بحسب تصريحات المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني
مهاجراني أضافت أن القرار جاء بعد أسبوع من موافقة اللجنة الاقتصادية في البرلمان على المقترح.. مؤكدة أن الريال سيظل العملة الرسمية، مع الإبقاء على وحدة التقسيم الفرعية المسماة “قران”
الريال الجديد سيعادل 10 آلاف ريال بالقيمة الحالية، ويُقسم إلى 100 قران
تنفيذ عملية الحذف سيستغرق وقتاً، وخلال فترة مؤقتة ستُستخدم العملتان معاً.
