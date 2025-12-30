عربي وحيد ولاعب واحد من ريال مدريد في تشكيلة أفضل فريق بالعالم 2025

أصدر الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (آي إف إف إتش إس) تشكيلته لأفضل فريق في العالم لعام 2025.

وشهدت القائمة وجود لاعب عربي وحيد وهو الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي باريس سان جيرمان، الذي فرض نفسه كأحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن على المستوى العالمي.

ووفق ما نقلته الجزيرة عن صحيفة “ماركا” الإسبانية، تضم التشكيلة المثالية: كيليان مبابي الممثل الوحيد لريال مدريد، والموهبة لامين جمال وبيدري من برشلونة، وأربعة لاعبين من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

التشكيلة المثالية لعام 2025:

حراسة المرمى: الإيطالي جانلويجي دوناروما (مانشستر سيتي).

خط الدفاع: الإكوادوري ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)، المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: البرتغالي فيتينيا (باريس سان جيرمان)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الإسباني لامين جمال (برشلونة).

خط الهجوم: الفرنسي عثمان دمبيلي (باريس سان جيرمان)، النرويجي إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)، الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)، الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد).

الشرق القطرية