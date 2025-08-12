تحقيق إعلامي يكشف وجود قاعدة عسكرية لمليشيا الدعم السريع مخبأة في الصحراء الليبية

هذا تقرير نشرته اليوم (الأحد) هيئة راديو فرنسا الدولي -RFI – وهو تقرير يوضح إلى أي مدى أصبحت الأراضي الليبية، التي تقع تحت سيطرة قوات خليفة حفتر، قاعدة خلفية تنطلق منها عمليات التشوين والامداد لمليشيا الدعم السريع.

فإلى ترجمة تقرير راديو فرنسا الدولي:

تتبع مركز أبحاث متخصص في المصادر الرقمية والمفتوحة تحركات قوات الدعم السريع السودانية عن طريق استخدام صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو والصور المنشورة على الإنترنت. ويؤكد التحقيق وجود قاعدة للجماعة في الصحراء الليبية، بالقرب من مدينة الكفرة.

أفاد مركز مرونة المعلومات (CIR) بأن الموقع يُستخدم على الأرجح كقاعدة خلفية لعمليات قوات الدعم السريع في إقليم دارفور بالسودان.

يظهر التحليل، المعنون “كيف وجدنا معسكراً عسكرياً لقوات الدعم السريع في الصحراء الليبية”، أن المركبات التي رُصدت في المعسكر الليبي ظهرت لاحقاً في مخيم زمزم للنازحين، حيث نفذت قوات الدعم السريع هجومًا في أبريل.

ذلك الهجوم قالت عنه كليمنتين نكويتا سلامي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان – في حينه – إن ما لا يقل عن 100 شخص قُتلوا في الهجوم، من بينهم أكثر من 20 طفلًا وتسعة عمال إغاثة على الأقل.

وأضافت: “إن الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. مثل هذه الأعمال بغيضة ولا تُغتفر”.

وأشارت منظمة “سي آي آر الي ” أنها حددت أيضًا صلة مباشرة بين الموقع الليبي وقائد كبير في قوات الدعم السريع شوهد لاحقًا في زمزم، أكبر مخيم للنازحين في البلاد، والذي يضم ما يقرب من مليون شخص شردتهم الحرب.

“قوافل مُجهزة بالأسلحة”

يُظهر التحقيق قوافل كبيرة من سيارات تويوتا لاند كروزر مُجهزة بالأسلحة، صُوّرت في أوقات مختلفة في الصحراء. شوهدت هذه المركبات نفسها، المتوقفة في منطقة صخرية بجنوب ليبيا، لاحقًا في مخيم زمزم.

وأفاد مركز العلاقات الدولية بأن مخيم زمزم يُستخدم الآن كقاعدة من قِبل مرتزقة كولومبيين ومقاتلين أجانب آخرين متورطين في هجمات قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور.

وقد حاصرت قوات الدعم السريع المدينة لمدة 18 شهرًا.

وظهرت هذه النتائج في الوقت الذي اتهمت فيه محكمة في بورتسودان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، واثنين من إخوته و13 آخرين غيابيًا بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتتعلق التهم بهجوم أبريل 2023 على مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور.

ويُتهم أحد قادة الدعم السريع ، عبد الرحمن جمعة، بقيادة الهجوم على الجنينة، والإشراف على مقتل حاكم غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، في يونيو 2023، وارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد آلاف من شعب المساليت، بما في ذلك دفن بعضهم أحياءً.

ووفقًا للمحكمة الخاصة لمكافحة الإرهاب والجرائم ضد الدولة، حرض المتهمون الآخرون على الهجوم وارتكبوا جرائم اغتصاب وتعذيب ونهب.

“حضور كبار جنرالات قوات الدعم السريع”

أكد تحقيق مركز التحقيقات الجنائية (CIR) أيضًا حضور اللواء حمدان الكجلي، مسؤول أمن عبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع. وقد شوهد الكجلي في عدة مناسبات، لا سيما في مركبة رُصدت في زمزم في أبريل.

يقول الباحثون إن الكجلي أصيب بجروح خطيرة قرب الفاشر في أوائل أبريل أثناء تنقله في مركبة مدرعة. نُقل إلى المستشفى التركي في نيالا، جنوب دارفور، حيث يُعالج ضحايا قوات الدعم السريع.

ويقول محققو مركز التحقيقات الجنائية إن رجالًا آخرين مسؤولين بشكل مباشر عن أمن دقلو قُتلوا.

تُظهر بعض مقاطع الفيديو زيًا مموهًا وشارة على الكتف تابعة لقوات الدعم السريع. المركبات، التي لا تحمل أرقام لوحات، تحمل سمات متطابقة – نفس الطراز، نفس الأسلحة، نفس باقات المياه.

استُخدمت أرقام مرسومة بالطلاء على أغطية السيارات وأبوابها للمساعدة في تتبع حركة المركبات عبر المواقع. ووفقًا لتحقيق مركز التحقيقات الدولية (CIR)، تُنقل معدات عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع على نطاق واسع عبر ليبيا.

وتدعم هذه المعلومات ما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة، الذين سلطوا الضوء على انتهاكات حظر الأسلحة في عام 2024، مشيرين إلى وجود طريق إمداد من أبو ظبي إلى دارفور عبر تشاد، وكذلك عبر ليبيا.

وفي أبريل الماضي، انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ودعا إلى وقف جميع أشكال الدعم الخارجي.

وفي يونيو، استولت قوات الدعم السريع على أراضٍ في شمال غرب السودان على طول الحدود مع ليبيا ومصر.

وتستخدم المجموعة الآن هذه المنطقة لجلب الإمدادات من ليبيا دون أي تدخل.

المحقق – محمد عثمان آدم