تأسيس يا رئيس !!

مليشيا الدعم السريع وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة وتنتحر على اسوار المدن الصامدة انتبهت الى (تأسيس) تنظيم سياسي حاكم بينما أهل الكرامة من أول طلقة وحتى الطلقة الحامية في ماسورة البندقية اليوم بلا تأسيس ولا تنظيم !!

حتى الموقف السياسي الموحد الذي نشأ على قواعد ميدان القتال بين الجيش والقوات المساندة له – فطسناه – بالخلافات حول تشكيل الحكومة الجاري منذ ثلاثة شهور !!

لن تنجح سلطة قائمة مالم يكون خلفها تنظيم سياسي حاكم ويكون حاضنة عاطفة لها وعقل ضابط لسياساتها

لا يمكن أن تستمر الأوضاع هكذا -أن تترك هكذا – الكل يسأل ويبحث عن إجابة /حتى الحكومة الحالية لا احد يجزم بالضبط من كونها وكيف ولماذا ومن هم روافع أعضائها ؟!

من جاء بنوارة و أعاد عضوية سلمى للمجلس السيادي ومن يعمل على تشكيل حكومة كامل ادريس اليوم وكيف ولماذا؟

بالضرورة أن الفريق البرهان لا يقوم بهذه الأعمال الخطيرة وحده ولا كامل ادريس يختار حكومة كامل إدريس وبدلا عن الإعتماد على أفراد مستشارين أو أجهزة خاصة في إختيار المسؤولين/الأفضل مرة و- الف مرة-ان يقوم تنظيم سياسي لمعركة الكرامة من مؤيدي قوى المقدمة المقاتلة -يرشح الحكام ويشكل المجالس ويتحمل مسؤولية تنظيم إدارة الدولة-

البرهان يمكن أن يقود التشكيل السياسي المفترض مثلما يقود التشكيل العسكري وفق ضرورات المرحلة وهذا التنظيم المفترض سيعينه في الكثير بدلا عن حالة الفراغ والسؤال القائمة!

بكرى المدنى