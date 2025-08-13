“انزلاق فقاري متعدد”.. إعادة الحركة الطبيعية لمريضة نيجرية تبلغ من العمر 23 عامًا

نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد العام أحد مكونات تجمع حفر الباطن الصحي من إعادة الحركة الطبيعية لمريضة ( نيجيرية ) تبلغ من العمر 23 عاماً ، وذلك أثر انزلاق فقاري متعدد بالفقرات القطنية ، الأمر الذي جعلها لزيمة الكرسي المتحرك.

بجانبه أوضح الدكتور نبيل توفيق استشاري جراحة المخ والأعصاب المعالج والمشرف على الحالة ، بأن المريضة حضرت لقسم العيادات الخارجية بمستشفى الملك خالد العام أحد مكونات تجمع حفر الباطن الصحي ، حيث كانتٍ لا تستطيع الحركة بعد سماع شكوى المريضة والفحص السريري لها ، فوراً تم طلب أشعة الرنين المغناطيسيي بشكل عاجل والذي أتت نتائج تقريره بوجود انزلاق فقاري متعدد في الفقرات القطنية للمريضة الأمر الذي أعاقها عن حركتها الطبيعية.

فيما أكمل الدكتور نبيل حديثه بأنه وعلى الفور تم شرح نتائج تقارير الأشعة للمريضة وإخطارها بضرورة التدخل الجراحي وتثبيت الفقرات القطنية الثلاث بالصفائح والمسامير ، وبعد أخذ الموافقة من المريضة وشرح جميع تفاصيل العملية ومضاعفاتها المحتملة تم تنويم المريضة وتم إجراء العملية والتي استمرّت لمدة ثلاث ساعات ونصف متواصلة ، حيث تم من خلالها تثبيت الفقرات القطنية بنجاح تام ولله الحمد والشكر.وأختتم الدكتور نبيل حديثه بأنه وبفضل الله تم زيارة المريضة من قبل الفريق الطبي الجراحي في اليوم التالي من العملية وكانت في صحة جيدة واستطاعت الحركة بدون أي صعوبات ولله الحمد والمنة .

وتكون الفريق الطبي من :-

* الفريق الجراحي

– الدكتور نبيل توفيق

– الدكتور معين حيدر

– فريق التخدير

– الدكتور وحيده فيلالي- الدكتور عادل محمد

– سلطان فزاع الظفيري* فريق التمريض

– اماني فريح الرشيدي

– مها عبدالرحمن الشمري .

جريدة المدينة