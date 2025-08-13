إنطلاقة فعاليات الدورة الرياضية في منشط كرة القدم لشهداء قوات الإحتياطي المركزي بالقطاع الاول امدرمان

شهد اللواء شرطة حقوقي/ الطاهر علي محمد البلولة رئيس رئيس هيئة التوجيه والخدمات صباح الثلاثاء إنطلاقة فعاليات الدورة الرياضية التي ينظمها القطاع الاول بقوات الإحتياطي المركزي بامدرمان برعاية اللواء شرطة/قمر أحمد محمد السيد قائد قوات الإحتياطي المركزي في منشط كرة القدم تخليدا لشهداء القطاع في ملحمة حرب الكرامة الوطنية التي فرضتها المليشيا المتمردة علي الشعب السوداني مستهدفة بها مقدرات البلاد وتجزئة الدولة السودانية بحضور اللواء شرطة/ فرح محجوب فرح قائد ثاني قوات الإحتياطي المركزي والعميد شرطة/ أسامة دفع الله قائد القطاع وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشاد اللواء شرطة البلولة بالدور الكبير الذي قامت به قوات الإحتياطي المركزي في معركة الكرامة الوطنية ودفاعها البطولي عن حياض الوطن جنبا الي جنب مع القوات المسلحة والاجهزة النظامية المساندة لها مبينا أنه في سبيل ذلك قدمت العديد من الشهداء والجرحي فداء لتراب هذا الوطن مضيفا أن قوات الإحتياطي المركزي ساهمت في تحرير العديد من المواقع والرقع الجغرافية التي كانت تحت سيطرة المليشيا المتمردة مترحما علي أرواح الشهداء ومتمنيا عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وفك أسر الماسورين مضيفا بأن هذه الدورة الرياضية تأتي تخليدا لذكري الشهداء مشيرا إلي إهتمام هيئة التوجيه والخدمات بالمناشط الرياضية المختلفة وتشجيع روح التنافس الرياضي الشرطي والذي يعتبر جزء لايتجزاء من مهام وإختصاصات الهيئةو يتحتم علينا دعمها ورعايتها.

يذكر أن البطولة تضم جميع سرايا قوات القطاع الاول ليتم التنافس بينهما وصولا للأدوار المتقدمة في البطولة وحتي الوصول للمباراة النهائية وتتويج الفريق الفائز فيها بتاج البطولة وتسليم الكأس والميداليات الذهبية لصاحب المركز الأول والميدليات الفضية لصاحب المركز الثاني بجانب تقديم الجوائز لافضل مدافع ، حارس مرمي، وهداف البطولة .

المكتب الصحفي للشرطة