■ ليس من مصلحة الأخ الوزير خالد الإعيسر التضحية برصيده المهني وتأثيره الإعلامي والسياسي في مقابل العمل بوظيفة وزير غير كامل الصلاحيات وغير مقبول مزاجياً لدي قيادة البلاد العليا ..

■ محزن حقاً أن يتدحرج تأثير صديقنا الإعيسر لدرجة التخفي خلف توقيع مواطن سوداني ليبعد عنه صفة الرسمية التي ربما لطّخت البدلة الأنيقة لرئيس الوزراء بمواقف ذات حمولة ثقيلة في الوقت الراهن ..

■ مما نصحت به صديقنا الإعيسر قبل إعادة تعيينه وزيراً للإعلام ألا يقبل بالمنصب إن تم تجريده من شارة الناطق الرسمي بإسم الحكومة لأنه حينها سيكون مجرد رقم في كراسي مجلس الوزراء ..

■ حتي لحظة كتابة هذه السطور لم تصدر وزارة الخارجية ولا سفارة السودان بالقاهرة بياناً حول ملابسات حبس المصباح أبوزيد .. عندما صمتت الحكومة السودانية عن السؤال عن مصير أحد رعاياها والذي ملأ خبر اعتقاله القري والحضر .. عندها خرج المواطن الوزير الإعيسر مشيداً بمجاهدات وتضحيات البرّاؤون وقائدهم المحتجز ظلماً وتعسفاً ..

■ كانت هذه فرصة الخروج المناسبة للإعيسر من تشكيلة حكومة بلا طعم ولا لون ولا رائحة .. ولا موقف !!

■ الإعيسر أضاع الفرصة .. ويقيني أنه لن يعمِّر طويلاً مع حكومة تتعامل مع قضايا السودان الساخنة بحالة ( وضع الصمت!!) ..

عبد الماجد عبد الحميد