علي خالد الإعيسر أن يقدم أستقالته فوراً ويعود مواطناً يكتب ما يشاء

🛑السوخوي يخطئ الهدف ويصيب بورتسودان..

◾️ليوميين متتالين ظل وزير الإعلام الأخ خالد الإعيسر ينشر منشورات يوقع عليها بالمواطن (خالد الإعيسر)..

◾️يبدو أن الأستاذ خالد بهذا التوصيف يريد أن يرسل (رساله ما) في بريد صناع القرار..

◾️لكن الذي فات على خالد أنه يصنع شرخاً في جدار الحكومة بمثل هذه الإشارات فهي حاجة من إتنين أما أن خالد غاضب لأبعاده من وظيفة الناطق الرسمى ونسى أنه وزير لأربعه وزارات عليه أن يتفرغ لها تماماً..

◾️أو عليه أن يقدم أستقالته فوراً ويعود مواطناً يكتب ما يشاء دون أن يضع الحكومة في هذا الحرج وفي هذا الوقت الحساس جداً..

#ام_وضاح