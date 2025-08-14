(رسائل البرهان المشفرة من معبد إله الحرب)

في خطوة عندها دلالات رمزية و تاريخية اختار البرهان إنو يقدم خطاب تهنئة للجيش و الشعب السوداني من امام معبد الأسد البيعتبر واحد من ابرز شواهد حضارة كوش و مروي ، اختيار البرهان للموقع ما كان اختيار عشوائي ، بل هي رسالة سياسية و عسكرية مشفرة في بريد من يهمهم الأمر .

معبد الأسد ده عمره اكتر من الفين سنة و عملوهو اهلنا ملوك كوش و مروي كمعبد للإله (أباداماك) رمز الحرب و الحماية ، اباداماك ، زول بي رأس أسد ، رمز الشجاعة و القوة و إله الحرب ، و البرهان من المكان ده عايز يقول إنو الجيش السوداني ما جيش امبارح ، عايز يقول انو الجيش ده امتداد لسلسلة طويلة من القوة و السيادة و انو عندو جزور ضاربة بقوة في اعماق اعماق تاريخ البشرية .

البرهان حفيد ملوك كوش اختار الموقع ده تحديدا عشان يقول انو الجيش السوداني هو الوريث الشرعي لشراسة و انضباط اباداماك في حماية الارض ، و كمان عايز يربط لينا الحاضر بالماضي و يقول لينا انو واقعنا الان مجرد فصل جديد في ملحمة تاريخية طويلة تستحق إنو نوثق ليها بالحروف و النقوش و إنو الأزمات مهما زادت ما ح تقدر تمحي إرث أمتنا الاستطاعت انو تقهر الغزاة و تحافظ على هويتها لآلاف السنين .

البرهان الليلة في معبد اباداماك كان بينقش في رسم جديد لانتصار جديد ، كان بيقول للعالم انو السودان ما دولة عابرة او طارئة على الجغرافيا و التاريخ و انو الجيش السوداني هو وريث الحضارات العظيمة دي .

رسالة قوية من البرهان للمجتمع الدولي بيقول ليهم البيحاول يتجاهل او يهمش السودان لازم يتذكر انو بيتعامل مع أمة حضارتها واحدة من اقدم حضارات العالم.

اجمل رسالة رسلها البرهان من خلال رمزية الموقع التاريخي ده كانت عبارة عن رد ضمني على الخطاب القومي العربي التقليدي البيختزل دائما السودان في بعده العربي و متجاهل الإرث النوبي الكوشي العظيم فبيقول ليهم إحنا نوبة افارقة ما تبع زول و ما بنمشي وراء زول و مافي زول وصي علينا و بنملك قرارنا في يدنا .

اختيار معبد الأسد المرتبط بالقوة و الشرف العسكري هو رسالة معنوية للضباط و الصف و الجنود بيقول ليهم فيها انتو احفاد ملوك محاربين ما بيعرفو الانكسار ابداً .

من معبد الأسد إله الحرب حيث نقشوا الأجداد انتصاراتهم على الحجر كانت رسالة البرهان بانو الجيش السوداني ح يظل الصخرة البتتحطم عليها كل المؤامرات ذي ما عملو اجدادنا قبل آلاف السنين ، رسالة البرهان واااضحة بتقول ده جيش من رحم التاريخ ما بينكسر ابداً.

البرهان عايز يقول إنو تاريخ جيوشنا بيحكي انو عقيدتهم القتالية ما كانت دفاعية و بس بل كانت هجومية و شرسة جداً استطاعت إنو توصل لأمم بعيدة فما تخلونا نغير عقيدتنا الدفاعية الحديثة و نرجع للتحديث القديم .

غايتو البرهان ما فضل الا يقول ( او ليس لنا ملك افريقيا وهذه الانهار التي تجري فيها )

نزار العقيلي

كاتب نوبي كوشي

